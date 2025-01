Okafor al Lipsia e Rashford al Milan: il piano del Diavolo e la voglia di Ibra | CM.IT

Le ultime sul possibile cambio in attacco. Le idee dei rossoneri sono chiare: il punto della situazione sullo svizzero e l’inglese

L’aereo che avrebbe dovuto portare Noah Okafor in Germania era in programma nella mattinata di oggi, ma qualche intoppo di natura logistica e burocratica ha rimandato il tutto. Nessun allarme, però, con il calciatore destinato a volare presto a Lipsia per sostenere le visite mediche.

Nel calciomercato è vero che un affare non è chiuso finché non arrivano le firme, ma tra le parti si respira estrema serenità per il trasferimento in Bundesliga dell’attaccante, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a venticinque milioni di euro. Per Okafor al Lipsia, dunque, appare solo questione di tempo, salvo clamorosi colpi di scena. L’addio dello svizzero, che libera uno slot nella lista stranieri, è d’altronde necessaria per accogliere il nuovo attaccante, che il Diavolo spera possa essere Marcus Rashford.

Milan, tutti vogliono Rashford: Ibra vuole regalarlo a Conceicao

L’inglese è il prescelto per rafforzare il reparto offensivo di Sergio Conceicao, che oggi ha ammesso di apprezzare l’attaccante. Lo ha fatto davanti alle telecamere, nel corso della conferenza stampa. Il portoghese non vede l’ora di poterlo allenare: Rashford è considerato un jolly che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco.

Per prenderlo si sta muovendo, in prima persona, come mai fatto prima, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese lo conosce molto bene ed è chiaramente un fattore. La voglia di Rashford da parte del Diavolo è così tanta, che si è sperato di poter chiudere l’affare già due giorni fa con l’arrivo in Italia del fratello e agente dell’attaccante. Non è stato così. Non c’è ancora la quadra per via dei costi, troppo alti per le casse rossonere, ma ci si sta lavorando.

In questo momento è sicuramente il Milan la squadra in pole per prendere Rashford, ma il mercato cambia velocemente e le squadre interessate al giocatore non mancano di certo. Alla lunga lista bisogna aggiungere anche alcuni club de LaLiga, che non sono in prima linea come l’ipotesi Borussia Dortmund. L’inglese è stato davvero proposto un po’ ovunque, in giro per l’Europa, ma l’Italia resta la sua prima scelta. In Serie A è stato offerto anche alla Juve, ma i bianconeri al momento, guardano ad altri profili, come Kolo Muani. In prima linea resta dunque il Milan, destinazione molto gradita a Rashford, e chiaramente la Premier League, dove i soldi non mancano per accontentare sia il giocatore che il Manchester United. Oltre al Newcastle, ha chiesto informazioni l’Arsenal. Per i Gunners, però, non si ragionerebbe più per un prestito, ma per una cessione a titolo definitivo. Tutte le piste restano dunque aperte, con il Milan e i suoi tifosi che continuano a sperare.