Okafor al Lipsia: passi avanti verso la chiusura, la posizione del Milan

Le ultime notizie relative all’attaccante svizzero che può presto volare verso la Germania. L’addio al Diavolo è sempre più vicino

Il via libera non è ancora arrivato, ma c’è grande fiducia che accada a breve: Noah Okafor si appresta a diventare il primo calciatore ceduto dal Milan in questa sessione di calciomercato.

Lo svizzero ha aperto al trasferimento al Lipsia, trovando un accordo di massima sullo stipendio. Il Diavolo, invece, non ha ancora dato il via libera alla partenza del calciatore, che nel frattempo è tornato ad allenarsi in gruppo. L’affare, però, vede ormai il traguardo, in prestito con diritto di riscatto, ad una cifra vicina ai quattordici milioni di euro.

Il Milan fa spazio per il colpo in attacco

Sarà così Okafor a far spazio al colpo in attacco, con Marcus Rasfhord che continua ad essere il nome in cima alla lista.

Il Milan, però, guarda anche ad altri profili, qualora il colpo inglese non dovesse andare a buon fine. Le difficoltà, d’altronde, non mancano: dall’altissimo stipendio all’importante concorrenza, ma Zlatan Ibrahimovic, che ci sta lavorando in prima persona, vuole provarci.

Con l’addio dell’attaccante svizzero, il Milan, ovviamente, libera spazio in attacco e uno slot dalla lista stranieri, ma allo stesso tempo va a risparmiare sul suo ingaggio. Okafor percepisce 2 milioni di euro netti a stagione, poco più di 2,62 milioni al lordo. Sarebbe fondamentale, inoltre, anche l’addio di Samuel Chukwueze, che ha un contratto più pesante, da 4 milioni netti, come Divock Origi. Per quanto, come scritto, c’è la possibilità di un approdo in Inghilterra, con l’Aston Villa interessato. Cedere il belga appare alquanto complicato, dopo che in estate ha rifiutato tutte le destinazioni, preferendo rimanere fuori rosa al Milan. Destino simile a quello di Fode Ballo-Toure, che però ha giocato con il Milan Futuro. Tra i due c’è, inoltre, un’altra differenza: il contratto del terzino scadrà il prossimo 30 giugno, quello di Origi dopo un anno.