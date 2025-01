Rashford tra Milan e Juventus: gli ostacoli per il grande colpo | CM.IT

L’attaccante inglese in uscita dal Manchester United può sbarcare in Serie A: rossoneri davanti ai bianconeri, le ultime

Marcus Rashford in Serie A può arrivare davvero. L’attaccante inglese è in rotta con il Manchester United che, dopo aver provato a venderlo a titolo definitivo, avrebbe aperto anche alla possibilità di un prestito senza riscatto.

Una formula che ovviamente gradirebbero sia Milan che Juventus, le squadre italiane che hanno avuto degli approcci per il calciatore, mentre non trova conferme l’interesse del Como. Se n’è parlato a Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube, facendo il punto sull’eventuale arrivo di Rashford del nostro campionato.

Al momento i rossoneri sono avanti sul calciatore, per il quale hanno avuto colloqui con il fratello-agente, come pure la Juventus. Rispetto ai bianconeri, il Milan fa di Rashford l’obiettivo principale di gennaio, anche se non mancano gli ostacoli. Il primo è economico: l’attaccante ha un ingaggio da 10,3 milioni di euro netti a stagione più altri tre di bonus, uno stipendio fuori dai parametri del Milan. Per questo i rossoneri vorrebbero che lo United contribuisse al pagamento di parte dell’ingaggio, anche se soltanto per sei mesi. Altro problema è che il Milan deve prima cedere un attaccante perché il reparto è affollato. Ad oggi il più facile da cedere potrebbe essere Okafor, per il quale c’è la pista Lipsia.

Milan, Rashford-Juventus: l’obiettivo primario è Kolo Muani

Situazione diversa in casa Juventus, invece. Numericamente Rashford serve di più ai bianconeri per il quale però non è l’obiettivo principale, ma una opzione.

La Juventus era andata a bussare allo United per Zirkzee che è uno dei profili preferiti da Motta. Anche qui però va capito se l’allenatore sarà ancora sulla panchina bianconera il prossimo anno, con qualche scricchiolio che inizia a sentirsi e che potrebbe diventare rumore qualora non venisse centrata la qualificazione in Champions.

Quindi oltre a Zirkzee la Juve guarda anche altrove: il primo nome è Kolo Muani, tra le alternative appunto l’olandese, Rashford e Fullkrug che però ha caratteristiche diverse. Rashford in bianconero potrebbe giocare come prima punta e in quel caso più che l’inglese il vice-Vlahovic, sarebbe il serbo a diventare il vice-Rashford.