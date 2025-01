Conceicao si è preso il Milan e cambia il mercato: dal rinnovo di Hernandez alle ultime su Rashford | CM.IT

Le ultime sul Diavolo e le trattative che possono cambiare il volto alla squadra del tecnico portoghese: Ibrahimovic protagonista

C’è sempre più Sergio Conceicao al centro del villaggio rossonero. Il tecnico portoghese, sbarcato a Linate lo scorso 31 gennaio, dopo l’esonero di Paulo Fonseca, ha già conquistato tutti.

Gli sono bastati pochi giorni per rivitalizzare una squadra, apparsa troppo spesso senza idee e senza carattere. L’ex Porto ha così conquistato il primo trofeo stagionale, pagandosi ampiamente lo stipendio del contratto fino al 30 giugno 2026. L’avventura a Riyad, in Arabia Saudita, ha, infatti, fruttato undici milioni di euro. Sorridono così le casse del Diavolo, ma anche tutti i giocatori, protagoniste delle due storiche rimonte contro la Juventus e soprattutto l’Inter.

Milan, riecco Theo Hernandez

Sorride soprattutto Theo Hernandez, dopo mesi complicati, che avevano portato Paulo Fonseca a metterlo in panchina.

Il ‘burbero’ Conceicao, invece, se lo è coccolato fin dal primo giorno, con baci e abbracci, che non sono passati inosservati e che hanno un po’ rappresentato questa rinascita del Milan e di Theo Hernandez. Il francese non è stato mai messo in discussione dal portoghese e dopo gli errori contro la Juventus è tornato protagonista contro l’Inter. Si sono riviste le cavalcate sulla fascia, c’è stato il gol e anche l’assist, per Pulisic. Ora, spazio al rinnovo. Le parti hanno sempre manifestato la volontà di andare avanti insieme. Adesso lo sono ancor di più. La trattava dopo il blitz dell’agente di Hernandez, ha subito un’accelerata, tanto da essere definita in stato avanzato dalle parti di via Aldo Rossi. Accordo vicino a 6/6,5 milioni di euro netti a stagione, con i bonus.

Calciomercato Milan, il punto su Rashford: Ibra ci prova

Sergio Conceicao ha fatto sorridere chiaramente anche Zlatan Ibrahimovic, pronto a regalargli un nuovo attaccante. Le attenzioni oggi, chiaramente, sono poste tutte su Rashford.

Il Diavolo ha deciso di provarci sul serio ed è proprio lo svedese che si è mosso e si sta muovendo in prima persona (Furlani è ancora a Riyad). Oltre al fratello di Marcus, è a Milano anche l’intermediario vicino all’inglese. Intanto si è fatta avanti l’Arsenal, che si aggiunge al Borussia Dortmund, ma come scritto, Rashford preferisce l’Italia e il Milan ha deciso di fare un tentativo per davvero. Sullo sfondo restano le altre idee, da Trincao ad Olmo, passando per Pepe e magari altre opportunità, che si potranno presentare. Adesso però, il focus è sull’inglese.