Finalmente Theo Hernandez, il Milan rinasce a sinistra

La squadra rossonera mette in difficoltà l’Inter con l’ingresso in campo di Rafa Leao e ritrova il gol del terzino francese

Uno-due tremendo dell’Inter, che tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, trova due gol che sembrano mandare ko il Milan.

Prima ci pensa Lautaro Martinez a trovare il vantaggio, poi Taremi il raddoppio. Due gol che non piegano, però, il Diavolo, che rinasce con l’ingresso in campo di Rafa Leao. Al primo pallone toccato dal portoghese, così, nasce la punizione dalla quale il Diavolo si rifà sotto grazie a Theo Hernandez. Il francese calcia perfettamente, battendo Sommer. Un gol che può rappresentare la svolta per il numero 19 del Milan, reduce da un lungo periodo davvero complicato. Poi da una sua nuova incursione fa ammonire Dumfries.

Inter-Milan, riecco Theo Henandez: dopo gol, ecco l’assist

La squadra di Sergio Conceicao rinasce, creando tante occasione per il pareggio, ma sbattendo contro il muro nerazzurro.

A prescindere da come andrà a finire la partita il tecnico portoghese avrà comunque da guardare il bicchiere mezzo pieno, nonostante le pesanti disattenzioni che hanno portato l’Inter a trovare le reti del 2 a 0.

Al 79esimo il Milan trova, però, il gol del pareggio grazie ad una nuova cavalcata di Theo Hernandez, scatenato che mette in mezzo un fantastico assist per Christian Pulisic. Ma il Milan compie l’impresa e in pieno recupero trova la vittoria grazie a Rafa Leao, che abbandona la fascia, e con un taglio dal centro destra, riesce a servire il pallone della vittoria a Tammy Abraham. Un pallone che chiedeva solamente di essere spinto in porta. Il Milan, dunque, rinasce con i suoi uomini più discussi. Theo Hernandez e Rafa Leao, che con Paulo Fonseca non avevano proprio vissuto una luna di miele, tornano imprendibili e fanno grande il Diavolo