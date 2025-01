Rashford, Inghilterra o Italia: lo scambio con Theo Hernandez e la nuova chiamata al Milan | CM.IT

L’inglese vuole lasciare il Manchester United già in questa sessione di gennaio. In Serie A è stato proposto anche a Juventus e Napoli

Rashford è uno dei nomi mercato di questa sessione di gennaio. L’attaccante inglese ha rotto subito con Amorim e vuole lasciare il Manchester United. Inizialmente gli inglesi erano disposti a cederlo solo a titolo definitivo, ma la loro posizione si è ammorbidita nel giro di poco tempo. Ora sono aperti anche a una cessione in prestito con opzione, di base con l’ingaggio tutto a carico del club acquirente. Ma anche da questo punto di vista, i ‘Red Devils’ potrebbero scendere a compromessi pur di togliersi un problema enorme, almeno da qui a giugno.

Come abbiamo scritto il 1° gennaio, ci sono stati dei colloqui con la Juventus. Sostanzialmente il classe ’97 è stato proposto ai bianconeri: Giuntoli lo stima, ma allo stato attuale l’attaccante non rientra nei piani di questo gennaio, a differenza del suo compagno allo United Joshua Zirkzee. Pure per l’olandese dovrebbe arrivare il sì alla formula del prestito.

Rashford, Serie A meta preferita in caso di addio alla Premier

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’Italia e la Serie A sono mete molto gradite a Rashford. Di più: le destinazioni migliori in caso di addio alla Premier League, dove il suo entourage ha avuto dei contatti esplorativi con il Newcastle. Cioè con una società che, in teoria, potrebbe farsi carico del suo ricco stipendio: 11 milioni di euro bonus esclusi. Al lordo si arriva a sfiorare i 20 milioni. Parliamo di cifre fuori portata per i nostri club, Milan compreso.

Milan, Rashford solo in prestito: l’inglese proposto anche al Napoli

Ai rossoneri è stato proposto in questi giorni da un grosso intermediario vicino al Manchester United. E forse anche allo stesso club di Cardinale, che in questa finestra di riparazione intende fare solo operazioni utili nel breve, ovvero da qui a fine stagione per cercare di raggiungere un posto nella prossima Champions. Così Rashford può diventare molto più di una suggestione, a patto che l’inglese accetti di traslocare a Milano sapendo che difficilmente potrebbe rimanere oltre giugno.

Rashford è stato in orbita Milan già un annetto fa, quando intermediari prospettarono una ipotesi di scambio con Theo Hernandez. Un’ipotesi tramontata nel giro di un attimo, perché i rossoneri avrebbero voluto pure una trentina di milioni in aggiunta, mentre i ‘Red Devils’ erano propensi solo a uno scambio alla pari valutando sia il francese che Rashford 70/80 milioni.

Ma soprattutto perché c’era il problema dello stipendio, ieri come oggi lontanissimo dai parametri del Milan (Leao è il più pagato con 7 milioni bonus compresi) come delle altre ‘grandi’ italiane. Come appreso da CM.IT il classe ’97 è stato offerto pure al Napoli, con Manna che non ha chiuso le porte in ottica estate.