Subito un attaccante per il Milan: dalla suggestione Rashford a Kolo Muani

Il Diavolo pensa a rafforzare anche il reparto offensivo. Ecco le idee in via Aldo Rossi: non solo l’attaccante del Manchester United

Da domani, con il rientro in Italia, avrĂ inizio il calciomercato del Milan. Un calciomercato che potrebbe avere delle sorprese gradite ai tifosi.

Il Diavolo, come scritto più volte, ha sempre pensato di regalarsi un nuovo centrocampista, oltre che un vice Theo Hernandez. Gennaio, però, può diventare anche il mese del colpo in attacco. Tra i corridoi di Casa Milan sta prendendo sempre più piede questa idea. Un calciatore che dia una mano in avanti può tornare davvero utile nella corsa ad un piazzamento in Champions League, che il club rossonero ovviamente ritiene vitale. Così si sta setacciando il mercato, con l’aiuto di diversi agenti, per capire se possono nascere delle opportunità . Quella che sta tenendo sulle spine i tifosi del Milan, in questo momento, è sicuramente quella legata a Rashford. Il rapporto tra l’attaccante e il Manchester United si è rotto, tanto da essere pronto a cederlo in prestito con il pagamento di parte del suo importante stipendio che al lordo è di circa 20 milioni (13 netti, ma per sei mesi sono la metà ). Una partecipazione al 50% dei Red Devils renderebbe l’affare un po’ più possibile.

Sul piatto dei sogni complicati ci sono anche Dani Olmo e Kolo Muani. Il primo, come Rashford, si può prendere in prestito, qualora il Barcellona non riuscisse a sbloccare il suo utilizzo. Il secondo, invece, per il momento non si muove con questa formula. Il Psg, infatti, vorrebbe garanzie sulla sua cessione. L’alto stipendio, le big di Premier, il Bayern Monaco e la Juventus, rendono l’affare tra i più complicati.

Calciomercato Milan, triplo addio in avanti: l’idea del Diavolo

Il Milan è però alla finestra ed è pronto a valutare le occasioni che si presenteranno per migliorare il reparto offensivo, che potrebbe perdere ben tre elementi. Il Diavolo, infatti, è intenzionato ad ascoltare le proposte che arriveranno per Samu Chukwueze, Noah Okafor (l’ultima quella del Lipsia), e ovviamente Luka Jovic.

Le offerte per il nigeriano possono arrivare dalla Premier League, campionato dove non mancano le occasioni per il Diavolo. Oltre a Rashford, di cui abbiamo scritto sopra, attenzione ad altre piste: Dominic Calvert–Lewin dell’Everton può diventare un’idea (è stato proposto) così come Jaden Philogene dell’Aston Villa, club che è interessato a Chukwueze. Altri nomi? Attenzione alle opportunitĂ in arrivo anche dal campionato tedesco, ma pure gli italiani Domenico Berardi e Federico Chiesa possono finire in orbita Milan al giusto prezzo, così come Pepe del Porto, che Conceicao conosce molto bene. Sullo sfondo, infine, teniamo anche il nome di Gimenez, ma per lui servono sui 40 milioni di euro per liberarlo dal Feyenoord.