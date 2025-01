Polveriera Manchester United, il punto su Zirkzee e Rashford in ottica Serie A

I due attaccanti possono lasciare l’Inghilterra in questo mercato di gennaio: Juventus, Milan e Napoli vigilano

L’arrivo di Ruben Amorim doveva cambiare le cose in meglio, invece nelle otto sfide di campionato con il portoghese in panchina, il Manchester United ha vinto soltanto due gare su otto per un totale di 7 punti collezionati.

Una vera e propria polveriera quella che sta travolgendo l’allenatore lusitano e il club inglese, che occupa il 14esimo posto in classifica e questo turno di campionato offre tra l’altro la sfida contro il Liverpool, capoclassifica della Premier. Oltre alla situazione in classifica, anche nello spogliatoio gli animi sono tesi, con due giocatori in particolare che sembrano fuori dai piani di Amorim. Uno è Joshua Zirkzee, che a Manchester non si è inserito e che nel ko interno contro il Newcastle è stato sostituito solo dopo mezz’ora. L’altro è Marcus Rashford, che lo United ha ormai messo sul mercato.

Zirkzee e Rashford: futuro in Serie A possibile

E i due sono nomi molto caldi anche in ottica Serie A. Zirkzee in particolare è il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus: i colloqui con il suo agente Kia Joorabchian sono già stati avviati e potrebbe profilarsi un intreccio di mercato che coinvolge anche Douglas Luiz.

Thiago Motta sarebbe ben felice di accogliere l’olandese che ha già avuto a disposizione a Bologna lo scorso anno. Giuntoli lo ha d’altronde dichiarato: occhi vigili sulle occasioni di mercato. Il sogno dei bianconeri sarebbe quello di concretizzare l’affare in prestito con diritto di riscatto. Una formula che il Manchester United accetterebbe per Marcus Rashford. Tra l’inglese e Amorim è ormai rottura totale e la sua partenza appare davvero certa. E l’ipotesi di vedere il classe 1997 in Serie A non è da escludere. Lo United preferirebbe cederlo all’estero piuttosto che a dirette rivali e tre in particolare sono le opzioni italiane. Una porta al Napoli, con un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere anche Victor Osimhen, profilo molto gradito ai ‘Red Devils’, anche se il Galatasaray vuole trattenere il nigeriano sino a fine stagione. Un’altra porta proprio alla Juventus: i colloqui sono stati già avviati, anche se c’è un nodo ingaggio. Una terza ancora porta al Milan. Rashford sarebbe stato proposto ai rossoneri, che devono però prima liberare uno slot nella propria lista. Il nome stuzzica i meneghini e la situazione è certamente da tenere in considerazione.

Oltre a Zirkzee e Rashford in ottica Juve si è parlato anche di un terzo esubero di casa United, Antony. Il brasiliano però non ha passaporto comunitario: per lui si è parlato anche di un ritorno all’Ajax, ma anche di un possibile approdo al Benfica.