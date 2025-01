Juventus, colloqui per Rashford: c’è un grande ostacolo | CM.IT

L’attaccante inglese non rientra nei piani futuri di Ruben Amorim. Il suo contratto col Manchester United scade nel 2028

Nel mercato invernale che aprirà i battenti domani, la priorità della Juventus sarà sistemare la difesa orfana di Bremer, Cabal e Danilo. Il brasiliano non è nemmeno partito per Riad, il suo obiettivo è raggiungere subito Conte al Napoli.

Juventus, respinta la prima offerta per Antonio Silva

Data l’uscita dell’ormai ex capitano, Giuntoli potrebbe prendere non uno ma due difensori. Antonio Silva è il nome più caldo, con il Benfica che ha però respinto la prima offerta da complessivi 35 milioni. Mendes al lavoro da settimane per far trovare una quadra.

Juventus, Hancko e Tomori gli altri candidati

Sulla lista ci sono poi Hancko e Tomori. Per lo slovacco serve convincere il Feyenoord a privarsene in questa sessione, con Gonzalez possibile carta per abbassare le pretese degli olandesi. Per l’inglese bisognerà aspettare il giudizio di Sergio Conceicao. Il Milan era disposto a cederlo, anche perché con Fonseca l’ex Chelsea aveva perso la maglia da titolare.

Nelle ultime due settimane del mercato di riparazione, dopo aver avuto maggiore chiarezza sul recupero di Milik, Giuntoli potrebbe vagliare pure l’acquisto di un attaccante. Di un vice Vlahovic, destinato alla cessione in estate senza rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Juventus, chiacchierata per Rashford: ma l’ingaggio dell’inglese spaventa

A proposito di attacco, seppur in ottica estate, secondo le informazioni di Calciomercato.it i bianconeri hanno avuto dei colloqui con l’entourage di Marcus Rashford. In un anno il ventottenne inglese è passato dall’essere simbolo a esubero più illustre del Manchester United. Non rientra nei piani futuri di Amorim, come confermano le quattro non convocazioni consecutive e la panchina nella disfatta casalinga col Newcastle.

Prima punta ed esterno, Rashford è un profilo che senz’altro piace alla Juve e i rapporti con lo United sono buoni. Tuttavia c’è un ostacolo enorme, ossia l’ingaggio che – come appreso ulteriormente da CM.IT – supera i 15 milioni di euro lordi. Tanti, troppi per una Juve (come per le altre big di Serie A), che ha già iniziato da un po’ un drastico taglio al monte ingaggi.

Decisamente più alla portata, rimanendo in casa ‘Red Devils’, sarebbe invece Joshua Zirkzee. Lui è in testa alla lista di Thiago Motta, e Giuntoli potrebbe affondare il colpo qualora lo United aprisse al prestito.

Rashford, permanenza in Premier o PSG?

Tornando a Rashford, in caso di addio al Manchester United potrebbe traslocare in un’altra big di Premier oppure al Paris Saint-Germain. Coi parigini papà ed entourage hanno un filo diretto da un paio d’anni. Potrebbe essere lui il ‘vero’ sostituto di Mbappe.