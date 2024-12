Zirkzee nella bufera a Manchester, è finita: segnale alla Juventus

Bianconeri che osservano sempre più da vicino Zirkzee, la goccia che fa traboccare il vaso per l’attaccante ad Old Trafford: ora non ci sono più dubbi

Lo scorso anno, Joshua Zirzkee era tra i protagonisti principali nel campionato di Serie A. Potrebbe tornare a esserlo molto presto, con le numerose voci di mercato che lo stanno riguardando, vista la sua avventura tutt’altro che esaltante, fino a questo momento, al Manchester United.

Già nell’era Ten Hag, l’olandese era finito ai margini, quasi come simbolo del naufragio del ciclo dell’ex Ajax. Le cose non stanno andando meglio, tutt’altro, con l’approdo di Amorim ad Old Trafford. Se pure sembrava che l’ex attaccante del Bologna potesse recuperare un po’ di spazio e centralità, gli ultimi indizi sembrano andare definitivamente verso una partenza a gennaio. Con la Juventus che osserva in maniera interessata, specialmente quanto accaduto questa sera che potrebbe scrivere la parola fine sulla permanenza di Zirkzee allo United.

Zirkzee sostituito dopo mezz’ora lascia la panchina: rottura totale con Amorim

Una chance da titolare per lui, nella gara casalinga contro il Newcastle, ma le cose si sono subito messe male. Dopo venti minuti, lo United era sotto di due gol a zero. E Amorim ha deciso per un cambio eclatante, togliendo Zirkzee dal campo dopo 33 minuti inserendo Mainoo. Una bocciatura in piena regola.

Ancora più significativa, però, la reazione del giocatore, che si è infilato direttamente nel tunnel degli spogliatoi, senza sedersi in panchina. Poco dopo, in realtà, Zirkzee in panchina ci è tornato, con indosso il giaccone e il cappuccio a coprirlo, ma il pubblico ha rumoreggiato a lungo. Una situazione insoddisfacente per tutte le parti, sembra proprio che non sia stato un matrimonio felice tra Zirkzee e i ‘Red Devils’. A questo punto, crescono le probabilità di vederlo partire a breve. A Torino, come sappiamo, Thiago Motta lo accoglierebbe a braccia aperte. E chiede adesso uno sforzo a Cristiano Giuntoli per portarlo effettivamente in bianconero.