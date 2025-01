Batosta Juventus, Giuntoli corre ai ripari: intreccio Zirkzee-Douglas Luiz

Fallisce l’obiettivo Supercoppa per la squadra di Thiago Motta: Giuntoli al lavoro per rinforzare la rosa bianconera nel mercato invernale

La Juventus si sgretola alle prime difficoltà e adesso deve subito correre ai ripari sul mercato. La ‘Vecchia Signora’ crolla nella ripresa contro il Milan e dice addio alla Supercoppa: niente incrocio con l’Inter in finale e sfuma così il primo trofeo stagionale per Thiago Motta.

La delusione è palpabile nel volto dell’allenatore bianconero davanti ai microfoni nel post partita, con l’ex Bologna sotto accusa e nel mirino dei tifosi per la gestione della partita e i cambi operati nel secondo tempo che, paradossalmente hanno rimesso in carreggiata un Milan fino a quel momento poco incisivo. La Juve si lecca le ferite e torna a casa, attesa la prossima settimana dal delicatissimo derby di campionato nella tana del Torino.

Motta incrocia le dita sulle condizioni di Francisco Conceicao, che si è dovuto fermare nel riscaldamento del match di Riad per un fastidio al flessore della coscia e intanto aspetta buone nuove dalla dirigenza per rinforzare la rosa: “Dipende da noi, adesso si apre il mercato e sicuramente staremo attenti alle cose su cui possiamo migliorare. Però io mi concentro su quello che in questo momento e dove metto tutta la mia attenzione”.

Calciomercato Juventus: Zirkzee in cima alla lista per l’attacco, sirene dalla Premier per Douglas Luiz

La necessità impellente, considerando anche il divorzio da Danilo dopo i gravi infortuni a Cabal e Bremer, è rimpolpare la difesa dove potrebbero arrivare due nuovi tasselli. Antonio Silva, Hancko e Tomori restano dei nomi caldi sul taccuino di Giuntoli, che intanto si muove anche per puntellare a dovere il reparto d’attacco che finora è stato praticamente tutto sulle spalle di Vlahovic.

Il centravanti serbo vive una stagione altalenante e anche in Arabia Saudita contro il Milan ha steccato l’appuntamento con il gol nel momento decisivo. Milik inoltre è ancora ai box e il suo rientro è slittato nuovamente dopo le due operazioni al menisco del ginocchio tra giugno e ottobre. Giuntoli così è tornato sotto per Kalimuendo del Rennes, ma il sogno di Thiago Motta rimane sempre Zirkzee: la Juventus è alla finestra e aspetta segnali dal Manchester United e intanto ha sondato l’agente Kia Joorabchian, lo stesso di Douglas Luiz. I bianconeri preferirebbero riaccogliere in Serie A l’olandese con la formula del prestito, mentre i ‘Red Devils’ puntano a inserire l’obbligo di riscatto per dare il via libera all’operazione.

Da Manchester, inoltre, c’è da segnalare l’interesse dei cugini del City per Douglas Luiz, che fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la Mole. Il nazionale brasiliano piace ad altre società inglesi per un eventuale ritorno in Premier League, però al momento la Juve vuole continuare a puntare sull’ex Aston Villa e fare cassa a centrocampo con Fagioli.