Juventus, oltre al danno anche la beffa: ‘giallo’ riscaldamento e bufera infortuni

La squadra di Thiago Motta paga anche una lunghissima serie di guai fisici, oltre agli stop dei lungodegenti Bremer, Cabal e Milik

Francisco Conceicao è solo l’ultimo di una lunga serie. Ancora uno stop per infortunio in casa Juve, con il figlio d’arte che ha dovuto alzare bandiera bianca addirittura nel riscaldamento della semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita contro il Milan.

Niente sfida ‘in campo’ contro papà Sergio, con i bianconeri crollati nel finale dopo la prodezza firmata da Yildiz. Proprio il fantasista turco ha beneficiato del ko di Conceicao, subentrando dal primo minuto all’ex Porto nel trio di trequartisti dietro Vlahovic. Una freccia in meno nell’arco di Thiago Motta, alla fine sconsolato a bordocampo per l’ennesimo flop stagionale della ‘Vecchia Signora’.

Una Juventus sempre incerottata e che non ha mai trovato pace finora in infermeria, con l’ex allenatore del Bologna che a fine novembre nella trasferta di Lecce è stato costretto a addirittura a convocare soltanto 13 giocatori di movimento della prima squadra. È salito a quindici il computo degli infortuni di natura muscolare registrati finora alla Continassa e, oltre a Thiago Motta in panchina, anche lo staff e i preparatori del tecnico italo-brasiliano non si stanno mostrando all’altezza della situazione.

Juventus, anche Conceicao va ko: continua l’emergenza per Thiago Motta

Errori e valutazioni sbagliate tra la preparazione estiva e il percorso di recupero degli infortunati. L’esempio più lampante in questo caso è Nico Gonzalez, che è rimasto 77 giorni ai box dopo una ricaduta del precedente stop rimediato nella trasferta di Champions League a Lipsia.

Tornando a Conceicao, il problema riscontrato del folletto portoghese bissa invece il guaio muscolare accusato prima del fischio d’inizio di Juve-Stoccarda da parte di Douglas Luiz, poi sostituito all’ultimo momento da Thuram nella sfida dell’Allianz Stadium persa contro i tedeschi. Thiago Motta e i medici della ‘Vecchia Signora’ si augurano che il fastidio al flessore della coscia destra di Conceicao sia meno grave rispetto all’infortunio rimediato a fine ottobre dal brasiliano, che rimase indisponibile per più di un mese.

La squadra rientrerà già domani a Torino e l’attaccante classe 2002 si sottoporrà al J-Medical a tutti gli accertamenti del caso. Il prossimo impegno della Juventus è fissato per sabato 11 gennaio, quando l’undici bianconero sarà atteso dal delicato derby nella tana del Torino. Motta incrocia le dita e spera di ritrovare subito Conceicao dopo la batosta di Riad.