PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-MILAN 1-2: Classe Yildiz. Pulisic, anima e cuore. Fantasma Vlahovic

I voti e il tabellino del match di Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita. Ecco i migliori e i peggiori della partita del match di San Siro

SarĂ il Milan ad affrontare l’Inter lunedì 6 gennaio. I rossoneri di SĂ©rgio Conceição vincono in rimonta e volano in finale di Supercoppa Italiana.

E’ la Juventus a passare in vantaggio con il gol di Yildiz nel corso del primo tempo. Nella ripresa, prima il rigore di Pulisic poi l’autogol di Gatti, ribaltano la partita.

Ecco i voti:

JUVENTUS

Di Gregorio 4,5

Savona 5,5

Gatti 5

Kalulu 5,5

McKennie 5,5 (85’ Weah SV)

Locatelli 4,5 (85’ Fagioli SV)Â

Thuram 6 (78’ Douglas Luiz (SV)

Yildiz 7,5

Koopmeiners 5

Mbangula 7 (65’ Cambiaso 5)

Vlahovic 4,5 (65’ Nico Gonzalez 5,5)

Allenatore: Thiago Motta 4,5

MILAN

Maignan 6,5

Emerson Royal 6 – Dall’80’ Terracciano s.v.

Thiaw 6,5

Tomori 6,5

Hernández 4,5

Bennacer 4 – Dal 54′ Musah 7

Fofana 5,5

Reijnders 6

Pulisic 7,5

Morata 6 – Dall’80’ Gabbia 6,5

JimĂ©nez 5,5 – Dal 60′ Abraham 6,5

All. Conceicao 6,5

Supercoppa Italiana, il tabellino di Juventus-Milan: Pulisic dĂ la scossa, brilla Yildiz

TOP Juventus: Yildiz 8 – Incontenibile, palla incollata al piede e i difensori rossoneri vedono i fantasmi (Theo in primis). Glaciale nel bucare con un secco destro Maignan sul corridoio invitante di Mbangula. Anche quando la Juve crolla resta il piĂą pericoloso. Gioiello.

FLOP Juventus: Vlahovic 4,5 – Nel primo tempo non azzecca un pallone, macchinoso e indolente. Le cose non migliorano nella ripresa, dove spreca malamente una palla d’oro dello scatenato Yildiz. Disastro.

TOP Milan: Pulisic 7,5 – La forma fisica non è delle migliori e lo si vede. Gli spunti sono meno del solito, ma è lui il leader tecnico di questo Milan ed è l’ultimo a mollare. Ci crede piĂą di chiunque altro, procurandosi il rigore che poi trasforma con un potente destro che piega le mani di Di Gregorio. E’ intelligente anche quando decide di fermare una ripartenza bianconera, sapendo di prendersi il giallo.

FLOP Milan: Bennacer 4 – Pronti via e regala subito il pallone alla Juventus, facendo capire che non sarĂ serata. Non trova mai la posizione giusta e commette diversi errori in fase di impostazione. La condizione fisica è inaccettabile e fatica nel tenere il passo degli avversari. Il suo cambio risulta decisivo.

TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 1-2

21’ Yildiz (J); 71’ rig. Pulisic; 76’ aut. Gatti

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie (85’ Weah); Locatelli (85’ Fagioli), Thuram (78’ Douglas Luiz); Yildiz, Koopmeiners, Mbangula (64’ Cambiaso); Vlahovic (65’ Nico Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Conceicao, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson (82’ Gabbia), Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer (54’ Musah), Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata (82’ Tarracciano), Jimenez (61’ Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Jovic, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Vos, Traore, Camarda. Allenatore: Conceicao

Arbitro: Colombo (sez. Como)

VAR: Paterna

Ammoniti: McKennie (J), Emerson (M), Pulisic (M)

Espulsi: –

Note: recupero 1’ e 5’;

Spettatori: 24.974