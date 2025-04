“Venduto subito”: l’ombra Thuram sulla qualificazione dell’Inter

L’Inter pareggia con il Bayern Monaco e strappa il pass per la semifinale, ma c’è un’ombra sul trionfo nerazzurro

È semifinale! L’Inter pareggia 2-2 in casa contro il Bayern Monaco e, forte del successo in Germania, stacca il pass per arrivare al penultimo appuntamento Champions.

C’è il Barcellona sulla strada che porta alla finale di Monaco di Baviera, proprio come c’erano in blaugrana in semifinale nel 2010, l’anno del triplete. Meglio non pensare troppo alla coincidenza e concentrarsi sul campo dove però non tutto è filato liscio per la squadra di Inzaghi.

La sofferenza finale poteva essere messa in preventivo, considerata la forza dei tedeschi, ma qualche errore di troppo non è andato giù al popolo nerazzurro. In particolare ci si è concentrati su Marcus Thuram, apparso non in grandissima forma e anche in difficoltà fisica nel finale di gara. Così c’è chi ha storto il naso quando Inzaghi ha tolto Lautaro Martinez e non lui per far entrare Taremi nel finale e chi sui social ha chiesto l’immediata cessione del francese.

Thuram è veramente il giocatore più scarso della squadra inguardabile incredibile il seguito che abbia sto scarso vendere subito — Jatopose (@jatopose) April 16, 2025

Thuram in queste condizioni non serve a nulla. #InterBayernMonaco — ➥ il Tommi  (@il_Tommi12) April 16, 2025

Non me ne frega un cazzo di fare il CT sempre odiati Ma il cambio di Lautaro per Taremi con Thuram che è in ginocchio non lo concepisco — ilfrattesiano- il fattore della nazionale, scusami (@cobras__0) April 16, 2025

Inter-Bayern Monaco, Thuram delude: “Via subito”

Sono questi soltanto alcuni dei tweet che hanno riguardato Marcus Thuram, forse l’unico che ha reso al di sotto delle aspettative nella serata trionfale dell’Inter.

Il francese avrà comunque modo di rifarsi, magari proprio con il Barcellona. Non è tempo di pensare ai singoli, c’è un appuntamento importante all’orizzonte: l’Inter è in semifinale di Champions League.