PAGELLE E TABELLINO INTER-BAYERN 2-2: muro Pavard, Kane non basta

Voti, top e flop del match del Meazza, valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. L’ex della sfida e Lautaro regalano la semifinale ai nerazzurri di Inzaghi

Prima lo spavento, poi l’urlo di gioia: San Siro esplode al fischio finale, con l’Inter che stacca il pass per le semifinali di Champions League a spese del Bayern Monaco.

La zampata di Kane nella tempesta di vento gela il Meazza, ma l’Inter ha la forza subito di rialzarsi grazie alla ‘garra’ di capitan Lautaro Martinez e allo stacco imperioso dell’invalicabile Pavard. Il francese regala un dispiacere alla sua ex squadra, mentre Dier dall’altra parte rimette in carreggiata i suoi. Finale di sofferenza per la squadra di Inzaghi, che resiste e vola tra le prime quattro d’Europa. Dimarco non sgasa, nel Bayern male Kimmich e Kim.

INTER

Sommer 5,5

Pavard 8

Acerbi 6

Bastoni 6,5 (87′ Bisseck SV)

Darmian 6

Barella 6 (87′ Frattesi SV)

Calhanoglu 7

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 5,5 (72′ Carlos Augusto 6)

Thuram 6,5

Lautaro Martinez 7,5 (82′ Taremi SV)

Allenatore: Inzaghi 8

TOP Inter: Pavard 8 – Proprio l’ex della contesa condanna il Bayern Monaco. Salvifico in un paio di circostanze nel primo tempo, il povero Olise ne sa qualcosa… Nella ripresa è ancora lui a salire in cattedra: vola in cielo e fa esplodere San Siro. Quale migliore occasione per firmare il primo centro in nerazzurro: muraglia francese.

FLOP Inter: Dimarco 5,5 – Si vede che non è al massimo della condizione, fatica più del dovuto a sgasare sulla corsia di competenza. A inizio ripresa è troppo passivo su Kane, che non si fa pregare e spaventa l’Inter.

BAYERN MONACO

Urbig 5,5

Laimer 6 (83′ Coman SV)

Kim 5 (65′ Guerreiro 6)

Dier 7

Stanisic 6

Kimmich 5

Goretzka 6,5 (83′ Pavlovic SV)

Olise 6,5

Muller 5,5

Sane 5,5 (65′ Gnabry 6,5)

Kane 7

Allenatore: Kompany 6,5

TOP BAYERN: Kane 7 – Non basta la stoccata del bomber inglese, che deve dire ancora addio ai sogni di gloria in Europa. Parte a rilento, poi cresce e mette in apprensione la difesa interista. Dopo l’intervallo beffa l’incerto Sommer, mentre nel recupero sfiora la doppietta che avrebbe portato il match ai supplementari. Notte amara.

FLOP BAYERN: Kimmich 5 – Irriconoscibile rispetto alle ottime prestazioni sciorinate in nazionale proprio contro l’Italia. Stavolta il Meazza non gli porta fortuna: pasticcia e regala a Lautaro Martinez la rete che rianima l’Inter.

Arbitro: Vincic 5,5

Champions League, il tabellino di Inter-Bayern Monaco: Lautaro Toro scatenato, flop Kimmich

INTER-BAYERN 2-2

52′ Kane (B); 58′ Lautaro Martinez; 61′ Pavard; 76′ Dier (B)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (87′ Bisseck); Darmian, Barella (87′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (72′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez (82′ Taremi), Di Gennaro, De Vrij, Zalewski, Berenbruch, Asllani, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer (83′ Coman), Kim (65′ Guerreiro), Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka (83′ Pavlovic); Olise, Muller, Sane (65′ Grabry); Kane. A disposizione: Peretz, Ulreich, Boey, Palhinha, Karl, Vidovic, Kusi-Asare. Allenatore: Kompany

Arbitro: Vincic (Slovenia)

VAR: Borosak

Ammoniti: Kim (B), Dier (B), Arnautovic (B, dalla panchina)

Espulsi:

Note: recupero 2′; spettatori 75.625