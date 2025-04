Inzaghi si accende in panchina: prima la rabbia, poi l’urlo di gioia

L’allenatore nerazzurro protagonista nella ripresa: prima le proteste al vantaggio del Bayern, prima di urlare tutta la sua gioia dopo la rimonta dell’Inter

L’Inter è sotto a inizio secondo tempo dopo la stoccata di Harry Kane, uno dei più attesi della super sfida del Meazza tra la squadra di Inzaghi e il Bayern Monaco.

Il bomber inglese sfrutta l’assist di Goretzka e beffa Sommer con un colpo da biliardo. L’ex Tottenham riscatta così il clamoroso palo dell’andata e ristabilisce per il momento la situazione dopo il successo dell’Inter nella gara d’andata. Vantaggio che dura però poco perché qualche minuto più tardi è capitan Lautaro Martinez a far esplodere San Siro, prima del sorpasso operato dall’ex della contesa Pavard. La rete di Kane ha provocato la reazione rabbiosa di Simone Inzaghi in panchina, che ha lamentato un presunto intervento falloso di Goretzka su Mkhitaryan poco prima del guizzo del centravanti ospite.

Vibranti le proteste di Inzaghi, ma nulla da fare: l’arbitro Vincic convalida la rete di Kane, gelando San Siro. L’Inter però reagisce con veemenza e ribalta immediatamente la situazione in otto minuti grazie all’uno-due di Lautaro e Pavard. Inzaghi adesso impazzisce ma di gioia in panchina, abbracciando soprattutto Arnautovic e urlando successivamente alla squadra di tenere alta la concentrazione per l’ultima parte di gara.