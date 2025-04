L’orgoglio di Inzaghi: “Meravigliosi, squadra costruita con difficoltà”

Le parole del tecnico dell’Inter dopo la qualificazione ottenuta contro il Bayern Monaco: grande gioia per l’allenatore piacentino

Sarà Inter contro Barcellona. I nerazzurri pareggiano 2-2 contro il Bayern Monaco e volano in semifinale di Champions League.

Ovvia la soddisfazione di Simone Inzaghi al termine del match. L’allenatore piacentino ha parlato a ‘Prime Video’ nel post gara ed a mostrato tutta la sua gioia per il passaggio del turno: “Abbiamo fatto due grandi gare, una qualificazione splendida, i ragazzi sono stati meravigliosi. Andiamo avanti in questa stagione lunga, ma che ci sta dando grandi emozioni”.

SQUADRA STRAORDINARIA – “È una squadra straordinaria loro, non abbassano mai l’intensità, hanno cambi che la alzano e noi abbiamo risposto colpo su colpo sia qui che a Monaco”.

MERITO DELLA SQUADRA – “Maturità merito mio? No, merito dei ragazzi che si sacrificano insieme. Sono quasi quattro anni insieme, sapendo che avevamo un’ottima squadra costruita con delle difficoltà. Prima con Zhang e ora con Oaktree sono stati chiari sin dall’inizio, bisognava sistemare alcune cose, l’abbiamo fatto e la squadra ha dato trofei importanti. È una grandissima soddisfazione che ci ripaga per il lavoro”.

MESSAGGIO ARNAUTOVIC – “Stavamo parlando perché ha preso un colpo contro il Cagliari, mi aveva dato disponibilità. Testimonia la disponibilità del gruppo, dobbiamo andare avanti in questo modo, cercando di gustarci anche queste serate perché San Siro stasera era emozionante e l’avversario era di altissimo livello. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi per quanto messo in campo”.

Inter-Bayern, Lautaro Martinez: “Due co****ni così”

L’orgoglio di Simone Inzaghi è quello di Lautaro Martinez che nel post gara a ‘Prime Video’ mostra la sua soddisfazione: “Questa vittoria la ricorderemo per tanto tempo. L’Inter ha due cog****i così. L’Inter non molla, ha cuore, ha testa”.

Quindi ha proseguito: “Abbiamo sofferto, ma abbiamo dimostrato di poter far grandi cose. Ogni anno pensiamo a vincere tutto, altrimenti non giochiamo a questo sport. E’ questa la nostra mentalità. Barcellona come nel 2010? Partita importante contro un grandissimo avversario”.