Kane spaventa, Lautaro e Pavard lanciano l’Inter: tensioni al fischio finale

Sotto di un gol, i nerazzurri conservano il vantaggio dell’andata e raggiungono il Barcellona in semifinale Champions

È grande Inter. La squadra di Inzaghi doma il Bayern Monaco e si guadagna la semifinale di Champions League contro il Barcellona.

I nerazzurri fanno una partita accorta, senza però rinunciare ad attaccare. Nel primo tempo, complice anche il forte vento, di grandi occasioni da gol non se ne vedono con le due squadre che ci provano, senza però creare grandi pericoli ai due portieri. Ci prova Calhanoglu da fuori ma non inquadra lo specchio della porta, mentre Olise si fa ribattere la sua conclusione. All’intervallo è 0-0 e la ripresa parte con l’Inter che prova a chiudere i giochi, ma Urbig è attento su una deviazione di Bastoni.

Al 52′ la prima svolta del match con Kane che approfitta della marcatura un po’ lenta di Dimarco e punisce Sommer: 1-0 per il Bayern. Il gol potrebbe galvanizzare i tedeschi, invece dà la scossa all’Inter che nel giro di 10 minuti la ribalta. Prima Lautaro Martinez sugli sviluppi di un corner, quindi Pavard – sempre da gioco fermo – ribaltano il Bayern Monaco.

Inter-Bayern Monaco 2-2: è semifinale con il Barcellona

I tedeschi sembrano alla corde, ma l’Inter non trova il colpo del ko e un’indecisione di Sommer riapre il match: sul colpo di testa dalla linea del fondo di Dier, il portiere svizzero si fa trovare fuori posizione ed è il 2-2.

Mancano quattordici minuti e la partita si riapre improvvisamente. Il Bayern Monaco prova ad andare all’assalto, l’Inter stringe i denti e cerca di addormentare il gioco. Una nuova indecisione di Sommer consente a Kane di calciare da pochi passi, fortunatamente alto. La difesa nerazzurra resiste, il nervosismo prende il sopravvento con Stanisic che spinge un raccattapalle, ma il risultato non cambia. L’Inter vola in semifinale: sarà sfida con il Barcellona, come nel 2010.

INTER-BAYERN MONACO 2-2 (and. 2-1): 52′ Kane (B), 58′ Lautaro Martinez (I), 61′ Pavard (I), 76′ Dier (B)

REAL MADRID-ARSENAL 1-2 (and. 0-3): 65′ Saka (A), 67′ Vinicius (R), 93′ Martinelli (A)