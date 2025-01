Juventus, lo ha lanciato Thiago Motta: Giuntoli ci riprova | CM.IT

Non solo i rinforzi in difesa dopo la rottura con Danilo: la dirigenza della Juve si muove anche per un attaccante sul mercato

La Juventus mette sul mercato Danilo e punta a chiudere due difensori nella finestra di gennaio per rimpolpare la retroguardia di Thiago Motta, ridotta all’osso dopo i pesanti infortuni di Bremer e Cabal che saranno out per il resto della stagione.

Il difensore brasiliano e ormai ex capitano non fa più parte del progetto bianconero ed è stato messo fuori rosa in attesa di trovare una nuova sistemazione. Danilo ha aperto al Napoli e spinge per sbarcare alla corte dell’estimatore Conte, ma la Juve non vuole liberarlo gratis e punta a incassare un indennizzo vicino ai 3 milioni di euro. Intanto il Dt Giuntoli ha pianificato un doppio colpo nel reparto difensivo con Antonio Silva, Hancko e Tomori che sono gli obiettivi più caldi nella lista della dirigenza della ‘Vecchia Signora’.

Occhio però alle mosse anche in attacco, con la Juve che necessità di un vice Vlahovic per la seconda parte di stagione. Tutto passa anche dalle condizioni di Milik, fermo dallo scorso giugno e atteso nelle prossime settimane al rientro dopo il calvario ai box a causa del menisco del ginocchio. Il polacco potrebbe riaggregarsi al gruppo entro metà gennaio, ma le sue condizioni inevitabilmente non danno garanzie alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Milik non dà garanzie: torna di moda Kalimuendo

Giuntoli perciò è a caccia di un’occasione anche davanti, che difficilmente sarà Rashford considerando l’ingaggio monstre dell’inglese. Mentre sarebbe meno complicato dal Manchester United arrivare a Zirkzee, sogno di Thiago Motta e in rotta con i ‘Red Devils’.

L’olandese ex Bologna potrebbe sbarcare sotto la Mole in prestito fino a giugno, stessa formula che i dirigenti bianconeri proverebbero a mettere sul piatto per Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain e che piace inoltre al Milan in Italia. L’Udinese invece aprirebbe solo a titolo definitivo e per un assegno superiore ai 20 milioni alla cessione di Lucca, da diversi mesi nei radar di Giuntoli. Così il capo dell’area tecnica della Juventus – come appreso da Calciomercato.it – può rifarsi sotto per Arnaud Kalimuendo, sondato già dalla scorsa estate dalla ‘Vecchia Signora’. Motta conosce benissimo il profilo del francese classe 2002, visto che lo ha lanciato ai tempi della Primavera del PSG.

Giuntoli valuta una proposta creativa in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a giugno, per un’operazione complessiva intorno ai 25 milioni di euro. Da capire se basterà eventualmente per convincere il Rennes a privarsi del suo gioiello già nel mercato invernale.