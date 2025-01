Juventus, ecco la cifra richiesta al Napoli per Danilo. Intrigo Raspadori-Chiesa

L’ormai ex capitano bianconero è un separato in casa alla Continassa: braccio di ferro con i partenopei, che intanto sondano l’attaccante del Liverpool

È ormai certificato l’addio di Danilo alla Juventus, con il club bianconero che ha messo alla porta l’ex capitano prima della partenza per l’Arabia Saudita in vista della Final Four di Supercoppa.

Il difensore brasiliano era finito ai margini dello scacchiere di Thiago Motta e malgrado l’emergenza difensiva la dirigenza della Continassa ha deciso comunque di anticipare il divorzio rispetto al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Danilo è fuori dal progetto e a tutti gli effetti fuori rosa alla Juve: “Stiamo cercando la soluzione migliore per lui e per la società. Quando c’è un giocatore sul mercato, deve esserci gradimento da entrambe le parti“, ha confermato da Riad il Dt bianconero Giuntoli.

Sull’esperto difensore c’è soprattutto il pressing del Napoli, davanti a tutte e in cima al gradimento del giocatore che vuole continuare la sua esperienza in Europa. Il sodalizio partenopeo dell’estimatore Conte vorrebbe però chiudere l’operazione a costo zero, mentre la Juve chiede un indennizzo intorno ai 3 milioni di euro per non registrare una minusvalenza a bilancio.

Il braccio di ferro è destinato a continuare nei prossimi giorni, mentre il Milan (prossimo avversario della Juventus in Supercoppa) avrebbe altri programmi e non sarebbe disposto a trattare l’inserimento di Danilo nella trattativa per Tomori.

L’inglese rimane uno degli obiettivi caldi della ‘Vecchia Signora’ e per il momento è stato bloccato dal nuovo allenatore Conceicao, che vuole valutarlo prima di dare eventualmente il via libera alla cessione. Intanto il Napoli in casa Juventus continua a sondare anche Fagioli, in uscita dalla Continassa vista la possibilità dei bianconeri di fare cassa (circa 25 milioni) e finanziare il mercato in entrata. Complicato un possibile scambio con Raspadori, arma preziosa per Antonio Conte da sfruttare a gara in corso come successo domenica contro il Venezia. Se però l’attaccante ex Sassuolo dovesse alla fine partire, ecco che il Ds Manna si fionderebbe su un vecchio pallino: quel Federico Chiesa già cercato dal club di De Laurentiis l’ultima estate prima dell’addio proprio alla Juve e lo sbarco a Liverpool.

In Inghilterra però il figlio d’arte è una riserva di lusso e potrebbe accettare di tornare in Serie A per ritrovare un ruolo da protagonista e la Nazionale. Chiesa sbarcherebbe in prestito alla corte di Conte, ma la concorrenza non manca considerando l’interesse per il classe ’97 anche di Inter e Atalanta.