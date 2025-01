Addio Danilo, Giuntoli conferma: “Cerchiamo una soluzione. Attenti alle occasioni”

Le parole del Managing Director Football bianconero che parla a tutto tondo di quello che sarà il mercato di gennaio

Primo match del 2025 alle porte per la Juventus, con il club bianconero impegnato venerdì sera contro il Milan a Riyadh nella semifinale di Supercoppa Italiana.

E proprio dalla capitale saudita ha parlato Cristiano Giuntoli. Il Managing Director Football del club bianconero è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Serie A’ e si è soffermato, oltre che sul match contro il Milan, anche sul mercato. In particolare ha sottolineato come si stia cercando una soluzione per Danilo e ha confermato come il club sia alla ricerca di un innesto al centro della difesa.

“Arriviamo qui a Riyadh con qualche giocatore in più, siamo contenti. Stanno rientrando tutti, cerchiamo di affrontare nel migliore dei modi una competizione importante. Per la Juventus ogni trofeo è un obiettivo e noi faremo di tutto per vincere. La Juventus è sempre amata e seguita, siamo orgogliosi di questo, ci da forza per proseguire in maniera importante. Il Milan? Quando cambi allenatore c’è sempre grande motivazione, sarà un motivo in più per prestare attenzione. Sarà un grandissimo scontro, che vinca il migliore”.

Juventus, da Zirkzee a Danilo: le parole di Giuntoli

Capitolo mercato, Giuntoli si è espresso sul tema nuovi innesti: di certo arriverà un difensore, ma la Juve sarà vigile sul mercato, a caccia delle giuste occasioni.

Per Danilo si cerca una soluzione: “Stiamo cercando la soluzione migliore per lui e per la Juventus. Quando c’è un giocatore sul mercato, deve esserci gradimento da entrambe le parti. In entrata dobbiamo sistemare la difesa e poi staremo attenti alle occasioni”. A tal proposito al nome di Zirkzee, Giuntoli non si è espresso, ma si è ripetuto: “Non è il caso di fare nomi, staremo attenti alle occasioni”.

Un segnale di possibile apertura nei confronti dell’olandese, che al Manchester United sta faticando tantissimo e non sembra neppure aver trovato il giusto feeling con il tecnico Ruben Amorim, così come con la tifoseria.