Kolo Muani in vendita: dal sondaggio della Juve al Milan, il punto della situazione

L’attaccante francese è pronto a lasciare il Psg già durante il calciomercato di gennaio. Per lui c’è la fila

Randal Kolo Muani è pronto a dire addio al Psg già durante il prossimo calciomercato.

Il 26enne di Bondy ha, infatti, deciso di lasciare il capoluogo francese e di rilanciarsi altrove. Le opportunità non mancano di certo, con diverse squadre desiderose di puntare sul nazionale transalpino. Ci sta pensando anche il Milan. E’, infatti, notizia di oggi dell’interessamento da parte del club rossonero: il calciatore, in realtà, è da tempo sul taccuino di Geoffrey Moncada che lo conosce davvero bene. Il Diavolo ha così sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Un’operazione che al momento, però, appare davvero proibitiva per il Milan per svariate ragioni: dallo stipendio (guadagna sette milioni di euro netti a stagione) alla concorrenza.

La Juventus, ad esempio, è tra i club che ha chiesto informazioni, ma il Psg sa bene che il calciatore è apprezzato molto in Premier League. Kolo Muani piace inoltre al Bayern Monaco e al Lipsia. Per il momento, dunque, è parecchio complicato pensare che i francesi possano concedere condizioni favorevoli al Diavolo. Oggi il Psg per cedere Muani vuole garanzie ed è dunque pronto a lasciarlo andare in prestito con obbligo di riscatto.

Milan, attacco affollato: il punto, tra presente e futuro

Che il Milan abbia voglia di acquistare un nuovo attaccante non è certo una novità. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani dovranno, però, essere bravi a muover bene le pedine.

In questo momento il reparto offensivo è davvero affollato con la presenza di Alvaro Morata, Tammy Abraham e Luka Jovic. L’idea è quella di liberarsi presto del serbo, che però ha dimostrato di essere poco propenso a fare le valigie. Le squadre interessate all’ex Fiorentina non mancano: dalla Turchia i sondaggi sono stati diversi, ma anche in Italia ci sono club che lo apprezzano. L’eventuale addio di Jovic (è già fuori dalle liste Champions) però non basta per accogliere un nuovo attaccante. A fargli spazio potrebbe così essere Noah Okafor, che piace in Premier League e in Bundesliga. Il 2025 dovrà essere l’anno del bomber, con Santiago Gimenez che resta tra i nomi in cima alla lista, ma attenzione ad altre possibilità, come può essere quella di Lucca dell’Udinese.