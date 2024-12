Top player ai margini: Juve e Milan accendono i riflettori, intrigo con Guardiola

Le due big italiane monitorano le occasioni anche in attacco e a gennaio potrebbe muoversi un campione del mondo

Il mercato di gennaio è alle porte, ma ovviamente le grandi manovre almeno sulla carta sono già iniziate. In Italia due o tre squadre importanti avranno bisogno di rinforzi, in primis la Juventus che ha assoluta necessità di un difensore centrale e magari pure un terzino. Il Milan invece è a caccia di un centrocampista, la Roma di un terzino destro. Ma tutte e tre hanno nel mirino anche un attaccante, i giallorossi già a gennaio mentre le altre due con un po’ più di calma. E questo ovviamente non significa che non possano muoversi in questa finestra di mercato invernale anche in vista dell’estate.

Soprattutto se dovessero presentarsi delle occasioni imperdibili. Come la pista che porterebbe a Randal Kolo Muani, attaccante del PSG finito ai margini con Luis Enrique: nelle ultime 8 partite di campionato ha collezionato solo 3 presenze, per poco più di un’ora di gioco complessiva. Decisamente troppo poco per un calciatore pagato quasi 100 milioni appena un anno e mezzo fa. Un crollo verticale per il francese, che ha segnato 2 gol in stagione, ma anche nella scorsa annata il tecnico spagnolo non ci ha mai realmente puntato. Insomma, il suo futuro ad oggi è lontano dal PSG perché di spazio non ne ha proprio. E per questo le voci di mercato si fanno sempre più insistenti su di lui, per la Serie A e non solo, con formule potenzialmente pure molto vantaggiose.

Kolo Muani ai margini del PSG, si scatena il mercato di gennaio: Juve e Milan devono vedersela col City

Nello specifico, in Inghilterra alcuni giorni fa si è parlato parecchio di Kolo Muani obiettivo del Manchester City di Guardiola, che lo avrebbe individuato come vice ideale di Haaland dopo aver ceduto in estate Alvarez senza sostituirlo. Secondo ‘Give Me Sport’ i Citizens hanno manifestato in maniera chiara la disponibilità a prenderlo già a gennaio, discutendo però sulla base di un prestito. Anche perché l’ex Eintracht ha un contratto lunghissimo (2028) e uno stipendio importante, per cui i costi per un acquisto a titolo definitivo sarebbero molto alti, anche per non incappare in una maxi minusvalenza.

In questo scenario può rientrare anche la Juventus, sempre chiaramente a condizione che l’operazione si faccia in prestito. Di risorse non ce ne sono tantissime e se Giuntoli deciderà di anticipare un colpo più costoso le energie saranno direzionate su un difensore. Ma di sicuro i bianconeri possono monitorare la situazione se si presentasse seriamente un’occasione e capire anche in vista della prossima estate. Il classe ’98 potrebbe far gola anche al Milan, che deve assolutamente ripartire da un attaccante strutturato, giovane ma affermato con almeno 20 gol nelle corde. Profilo che risponde al nome di Randal Kolo Muani, a patto sempre che il PSG faccia un grosso sconto, arrivando magari a non più di 45 milioni. Ma la situazione di sostanziale ‘invisibilità’ agli occhi di Luis Enrique può giocare a suo favore. Ma la concorrenza del City rischia di essere un ostacolo troppo grande.