Olmo al Milan con l’insidia Juve: “Operazione alla Beckham” | ESCLUSIVO

Nella nuova puntata di Milan Zone il protagonista il fantasista spagnolo che il Barcellona non riesce a registrare nella Liga per motivi finanziari. Opportunità enorme a zero

Dani Olmo nel ‘nuovo’ Milan di Sergio Conceicao? In queste ore si è fatto largo il nome del fantasista, potenzialmente ingaggiabile subito a parametro zero dopo che anche la Federazione spagnola ha negato al Barcellona – per motivi finanziari – la registrazione nella Liga del calciatore strappato in estate al Lipsia (oltre che di Pau Victor) per la modica cifra di 60 milioni di euro.

“Con questo blocco amministrativo, il Barcellona rimane proprietario del giocatore che non può essere schierato – ha spiegato Alessandro Jacobone a Milan Zone, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it e condotto dai nostri Andrea Gariboldi e Martin Sartorio – È come essere proprietari di un’auto che non si può usare. I blaugrana si trovano in una situazione molto complicata: la scadenza già è andata e vorrebbe protrarla al 3 gennaio. A meno che non vogliano fare una guerra e cambiare le regole, con la Liga che decide di chiudere un occhio, lo spagnolo non potrebbe essere utilizzato dal Barcellona per i prossimi mesi”.

Olmo-Milan? So che ci sono Liverpool, Chelsea e Psg – ha risposto Jacobone di ‘Milan Community’ – Squadre che non sono in competizione con il Milan, il quale non si avvicinerebbe mai ad un giocatore seguito da questi club che possono dare uno stipendio da 10 milioni al giocatore. Ma il Milan potrebbe avere l’opportunità di lanciare un salvagente al Barcellona, con un prestito, magari con lo stipendio pagato dal Barça stesso, che può lasciare fermo il giocatore sei mesi. Ma non credo convenga a nessuno… Oppure può prestarlo, in un campionato competitivo e in una squadra blasonata”.

Olmo, ‘stampella’ Milan per il Barcellona: ma occhio alla Juventus

Nel passato (anche) recente Olmo è già stato in orbita Milan: “Escludiamo che stia fermo, l’opportunità di prestito è la soluzione migliore e un’occasione che il Milan può cogliere, visto che Okafor è in uscita ed è un giocatore che ha deluso e forse è deluso anche da se stesso. Il Milan può avere bisogno di Olmo: la sua qualità è indiscutibile. È un’operazione come quella che Galliani fece con Beckham per due anni di fila. La logica dell’operazione sta in questi dettagli. Non dire che il Milan concorre con Chelsea, Liverpool o Psg, perché possono offrire stipendi faraonici”.

Non solo il Milan, Jacobone lancia pure la Juventus per Dani Olmo: “So che anche i bianconeri stavano fiutando l’affare, perché è un’operazione intelligente. Però devono crearsi i presupposti: in primis che la Liga ufficializzi che Olmo non può giocare, poi il ragazzo vuole restare a Barcellona ma non può star fermo sei mesi. Da qui un prestito ad una stampella: se quella stampella può servire per arrivare in Champions, allora io ci penso. Il Milan di oggi un’operazione del genere la può e la deve fare”.