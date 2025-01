Okafor-Milan, è finita: conferme sull’addio imminente

L’attaccante svizzero, ormai ai margini del Diavolo, è pronto a fare le valigie già durante il calciomercato invernale

Noah Okafor è pronto a lasciare il Milan. Come abbiamo scritto, l’arrivo di Sergio Conceicao non ha certo cambiato le carte in tavola per lo svizzero, che a gennaio può davvero fare le valigie.

L’attaccante, dopo essersi preso il posto da titolare, ad inizio stagione, nel momento di difficoltà di Rafa Leao, è tornato a fare la riserva una volta che il portoghese è diventato nuovamente centrale nel progetto di Paulo Fonseca. Da lì in poi non ha più convinto, entrando mai con la testa e il piglio giusto: la sua svogliatezza è costata cara a Cagliari, ma anche da titolare ha fallito. Contro lo Slovan Bratislava ha, infatti, fornito una prova decisamente in colore. La separazione con il Milan appare così inevitabile.

Il giocatore è seguito con interesse da diversi club di Premier League e Bundesliga, ma la squadra che ha mosso i passi più concreti, come scritto da Moretto, è il Lipsia. Il team della galassia RedBull conosce molto bene Noah Okafor, che prima di vestire il rossonero ha giocato per il Salisburgo. L’affare può dunque davvero decollare.

Calciomercato Milan, non solo Okafor: altri addii in attacco

Nella lista dei giocatori che possono lasciare il Milan già a gennaio non c’è solo Noah Okafor. In attacco, il Diavolo può liberarsi anche di Luka Jovic, il quale però ha mostrato poco interesse nel dire addio a Milano.

Altro elemento, che non ha convinto, dopo un anno e mezzo dal suo acquisto, e con le valigie in mano, è certamente Samu Chukwueze, che piace in Premier League, in particolar modo all’Aston Villa di Emery. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani dovranno inoltre essere bravi a liberarsi anche di altre due pedine, che da tempo non rientrano più nei piani del club. Stiamo chiaramente facendo riferimento a Fode Ballo-Toure, che ha giocato in Serie C con il Milan Futuro, e Divock Origi, sparito completamente dai radar di Milanello, che in estate hanno rifiutato ogni destinazione.