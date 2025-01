Milan, con Conceicao non si cambia: doppio addio in attacco nel 2025

Il club rossonero è pronto a muoversi sul mercato dopo la Supercoppa: ecco chi può fare le valigie già a gennaio

In Casa Milan le attenzioni sono chiaramente rivolte alla partita di domani sera contro la Juventus. Solo dopo la Supercoppa Italiana, si penserà davvero al calciomercato.

Qualcosa il Diavolo è pronta a fare soprattutto a centrocampo, dove una pedina manca a prescindere dal recupero di Ismael Bennacer, che deve iniziare a dare segnali importanti già in Arabia Saudita. Molto del calciomercato rossonero, però, dipenderà dalle cessioni. Anche in avanti può infatti arrivare il grande colpo.

In questi giorni si sta parlando tanto della possibile cessione di Fikayo Tomori, ma con Sergio Conceicao in panchina le cose potrebbero cambiare. D’altronde il portoghese ama i giocatori veloci e l’inglese è uno di questi, domani però si ripartirà da Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Come ampiamente detto, l’ex Chelsea non è certamente considerato incedibile, ma la valutazione fatta è di oltre 30 milioni di euro. Il suo futuro è, dunque, tutto da scrivere.

Calciomercato Milan, da Jovic a Okafor: addii a gennaio

Chi ha, invece, il futuro segnato è Luka Jovic. Al Milan, d’altronde, nelle ultime ore di agosto, hanno deciso di puntare su Tammy Abraham, relegando il serbo a terza scelta (se non addirittura a quarta con Francesco Camarda).

Difficile che con Conceicao cambi qualcosa, con il serbo destinato a fare le valigie. L’ex Fiorentina, però, è stato sempre poco propenso a cambiare aria. Nei prossimi giorni capiremo se ci sarà modo di intavolare una trattativa con le squadre che hanno chiesto informazioni. Il nome di Jovic è stato accostato a club turchi, arabi, ma anche a qualche squadra italiana. Un altro calciatore destinato a fare le valigie è Noah Okafor, che può trasferirsi in Premier League. Il prezzo è di 15/20 milioni di euro e l’addio può davvero concretizzarsi già a gennaio. Vanno inoltre monitorate con attenzione le situazioni legate a Ruben Loftus-Cheek e Samu Chukwueze. Potrebbero essere loro a finanziare il mercato invernale del Milan.