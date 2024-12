Il Milan detta le condizioni: così Tomori può andare alla Juventus

Il centrale inglese resta nel mirino dei bianconeri anche dopo l’arrivo di Conceicao: le richieste del club rossonero

L’arrivo di Conceicao può rappresentare una rivoluzione anche per il mercato del Milan. L’addio di Fonseca può riscrivere le gerarchie, cambiare ruoli e piani anche per chi non era più parte integrante del progetto.

Facile pensare a Tomori, che con Fonseca sarebbe stato tra i cedibili anche se per non meno di trenta milioni di euro, possa avere l’occasione di riguadagnarsi il Milan e la conferma in rossonero. Il nuovo allenatore vorrà valutare con attenzione e dal vivo tutta la rosa prima di procedere con le eventuali cessioni e le richieste sul fronte arrivi.

L’ex Chelsea, quindi, sarà un osservato particolare di Conceicao che avrà pochi giorni prima del debutto ufficiale: appuntamento il 3 gennaio contro la Juventus di Thiago Motta, la stessa Juventus che ha messo nel mirino e non da oggi Fikayo Tomori. I bianconeri hanno ancora speranze di mettere le mani sul centrale, una priorità per Giuntoli considerati gli infortuni di Bremer e Cabal e Danilo finito fuori squadra. Per convincere i rossoneri però servirà una offerta importante con un valore che supera i trenta milioni di euro complessivi, proprio come raccontato da Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, le cifre per Tomori

Tomori alla Juventus è una trattativa che può ancora decollare anche se le cifre non lo rendono certo un affare economico.

Il Milan valuta il calciatore oltre trenta milioni di euro e potrebbe dire sì – stando a quanto riportato da ‘juventibus’ – ad una proposta che prevede un prestito oneroso di cinque milioni di euro, più un obbligo di riscatto fissato a venti milioni. Inoltre nell’accordo dovrebbero essere inseriti anche bonus per un valore di cinque milioni di euro.

Il totale appunto arriverebbe a 35 milioni, questa la base da qui si partirebbe per trattare il trasferimento in bianconero di Tomori. Prima però c’è da fare i conti con l’arrivo di Conceicao e con la valutazione che il portoghese darà del centrale rossonero.