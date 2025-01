Vice Theo Hernandez: da Kabar alla pista italiana, nuovo terzino per il Milan

Il club rossonero è pronto a regalarsi un nuovo esterno mancino, che possa rafforzare il pacchetto arretrato. Conferme sul giocatore del Borussia Dortmund

Nome nuovo per il ruolo di terzino sinistro. L’acquisto di un esterno basso continua ad essere una priorità per il Milan che si ritufferà sul mercato una volta tornato dall’Arabia Saudita.

Il Diavolo è intenzionato a regalarsi anche un centrocampista. Per quanto riguarda l’attacco, invece, molto dipenderà dalle uscite, con Samu Chukwueze e Noah Okafor indiziati principali a fare le valigie. Tornando al ruolo di esterno basso, il Milan, nonostante la prestazione negativa di ieri, è intenzionato a puntare su Theo Hernandez, con il quale si sta cercando un accordo per il rinnovo di contratto, ma si monitora il mercato per l’acquisto di un giocatore che possa dargli il cambio. In queste ore è emerso così il nome di Almugera Kabar, come scritto dal collega Baiocchini. La notizia trova conferme, con il Diavolo, volato più volte in Germania, per visionare il giocatore classe 2006 di proprietà del Borussia Dortmund. Presto capiremo se l’affare potrà davvero scaldarsi, ma nel frattempo il Milan tiene d’occhio altre piste, che portano in Italia.

Calciomercato Milan, caccia all’occasione giusta: il punto sul terzino

Occhi puntati in casa Fiorentina. Il Milan, insieme a tante altre squadre, sta monitorando con estrema attenzione la situazione legata a Parisi e Biraghi, entrambi destinati a lasciare Firenze a gennaio.

Sull’ex Empoli si registra l’interessamento anche da parte della Juventus; per l’esperto mancino, invece, attenzione al Napoli di Conte, oltre che al Bologna di Vincenzo Italiano. Un altro profilo che il Diavolo sta tenendo d’occhio è, poi, Pezzella dell’Empoli. Con gli azzurri, i rossoneri, d’altronde, hanno diversi affari in ballo, da Vasquez a Colombo, passando per Filippo Terracciano. Proprio un eventuale arrivo di un nuovo terzino, favorirebbe l’uscita dell’ex Verona. Per una questione di liste (è piena quella degli stranieri, anche in Serie A) è molto probabile che il Diavolo decida di puntare su un giocatore italiano o under 22.