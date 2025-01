Fair Play Finanziario e Thiago Motta: il Manchester United può andare incontro alla Juve per Zirkzee | CM.IT

L’attaccante olandese è già sulla lista d’uscita dei Red Devils. Filo diretto tra il suo agente, Kia Joorabchian, e Cristiano Giuntoli. Affare possibile

Milik si è fatto male di nuovo, Vlahovic continua fare il bello e il cattivo tempo, Nico Gonzalez non dà garanzie sul piano fisico. La Juventus è in emergenza in difesa, ma è alle prese anche con il problema attacco. Per questo Giuntoli si sta muovendo su più fronti, in particolare su quello rappresentato da Joshua Zirkzee.

L’olandese è esploso al Bologna con ThiagoMotta, il quale fin dalla scorsa estate lo avrebbe voluto con sé a Torino. Dopo appena sei mesi di buio pesto in quel gran caos di Manchester, sponda United, ecco presentarsi l’occasione.

Zirkzee in uscita dal Manchester United: filo diretto Giuntoli-Joorabchian

C’è un filo diretto tra Giuntoli e l’agente di Zirkzee, Kia Joorabchian che è lo stesso di Douglas Luiz, emblema di una campagna acquisti estiva fin qui per tre quarti disastrosa.

Come appreso da Calciomercato.it, i ‘Red Devils’ puntano a disfarsi di Zirkzee come di tanti altri calciatori fuori dai progetti futuri, Rashford in primis, già in questa sessione di gennaio.

Juve, obiettivo Zirkzee: perché il Manchester United può darlo in prestito oneroso

L’ex Bayern è insomma sulla (lunga) lista d’uscita dei ‘Red Devils’, fin qui incapaci di svoltare pure col cambio in panchina. Lo United punta a una cessione a titolo definitivo, o in prestito con obbligo, ma col passare dei giorni può andare incontro alla Juventus che, invece, vuole prenderlo con la formula del prestito.

Questo perché il club di Ineos, stando a quanto raccolto ulteriormente da CM.IT, è chiamato a fare cassa e ad alleggerire il monte ingaggi sia per accontentare lo stesso Amorim sul fronte nuove entrate, sia soprattutto per non oltrepassare i paletti dello spauracchio Fair Play finanziario interno. La Premier non scherza sull’argomento, il rischio di incorrere in sanzioni pesanti – come una forte penalizzazione in classifica – è altissimo per tutti i club senza distinzioni.

Restando a ‘Old Trafford’, poi, il cartellino di Zirkzee (costato 40 milioni più bonus) potrebbe ulteriormente deprezzarsi, quindi anche il solo prestito (ovviamente oneroso) può convenire agli inglesi in ottica vendita a titolo definitivo. Con Motta che più di ogni altro ha esaltato le sue qualità, alla Juve e in Serie A il valore di Zirkzee (stipendio sui 4,5 milioni di euro) potrebbe tornare quello della scorsa stagione.