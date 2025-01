Milan-Rashford, il fratello in città: il punto della situazione

Le ultime sul possibile colpo del Diavolo: l’attaccante inglese è davvero un’opportunità. L’arrivo di Dane può dare la svolta all’affare

Marcus Rashford al Milan. Un affare complicato, ma non impossibile. E’ l’inglese la grande idea del Diavolo per rafforzare il reparto offensivo, che si appresta a perdere Noah Okafor e Samu Chukwueze.

I rossoneri vogliono mettere a disposizione di Sergio Conceicao un nuovo giocatore che possa fare la differenza e sono pronti a cogliere le opportunità che il mercato presenterà. Una di queste è certamente quella legata al calciatore britannico, che durante il calciomercato di gennaio lascerà il Manchester United. I Red Devils vorrebbero liberarsi di Rashford a titolo definitivo, ma sono disposti a cederlo anche in prestito. Gli agenti dell’attaccanti si stanno così muovendo per trovare una sistemazione all’altezza: Rashsford, che preferirebbe la Serie A, è stato offerto non solo al Milan, ma anche al Napoli e alla Juventus. Attenzione, però, ad altre soluzione, come quella che lo potrebbe portare al Newcastle o al Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan, il fratello Dane a Milano: contatti tra le parti

Il Diavolo è certamente una soluzione gradita da Rashford, ma l’affare, come detto, non è facile. Lo stipendio altissimo, da 20 milioni di euro lordi a stagione, complica tutto.

Si sta ragionando su un prestito, con eventuale riscatto. I rossoneri, almeno in questa prima fase di negoziazione, vorrebbero anche la partecipazione al pagamento dello stipendio da parte dei Red Devils. Nelle prossime ore il Milan e l’entourage del giocatore avranno dei nuovi contatti per capire a quali condizioni può andare avanti la trattativa. La presenza di Dane Rashord, fratello di Marcus, a Milano, rivelata da Laurie Whitwell, è chiaramente significativa: c’è la volontà delle parti di approfondire un affare che al momento è solo alle battute iniziali.