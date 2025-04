Yildiz bocciato: espulsione e addio, già scelto l’erede

Il futuro del turco potrebbe cambiare improvvisamente. Il rosso contro il Monza mette a serio rischio la sua permanenza in bianconero

In casa Juventus ci si gioca il futuro e ogni errore rischia di essere pagato molto caro. Sappiamo quanto i bianconeri hanno bisogno di chiudere al quarto posto le prossime sfide contro Bologna e Lazio rappresentano forse il crocevia della stagione. E affrontare le partite senza Yildiz non è assolutamente una buona notizia. Il turco è stato espulso a fine primo tempo con il Monza per condotta violenta e la sua presenza nelle partite cruciali per la lotta Champions è praticamente impossibile.

Un gesto che sembra far trapelare una sorta di nervosismo in Yildiz. Il giocatore non ha mai nascosto la sua volontà di proseguire con la Juventus, ma le voci sul suo futuro continuano ad essere molto insistenti. A questo punto, però, non è da escludere una sua partenza nel prossimo calciomercato dopo il cartellino rosso. Un qualcosa di difficile da prevedere, ma l’erede è già individuato e quindi vedremo cosa succederà in futuro.

Juventus: Yildiz via, chi arriva al suo posto

Il rosso a Yildiz non è costato la vittoria alla Juventus, ma un secondo tempo di sofferenza. La preoccupazione dei tifosi, però, è rivolta principalmente alle prossime partite. L’assenza del turco potrebbe costare molto caro e sui social sono molti i supporters bianconeri che hanno criticato il turco. C’è chi ha addirittura chiesto alla società di metterlo fuori rosa fino a giugno. Il giocatore ha provato a scusarsi a fine partita, ma l’episodio odierno rischia di creare non pochi problemi.

Per il momento Yildiz è concentrato a riscattare questo rosso, ma un suo addio non è da escludere. La qualificazione in Champions League è fondamentale per la permanenza del turco. In caso di mancato quarto posto, l’addio sembra essere quasi certo considerato anche quanto successo contro il Monza. E per la sostituzione uno dei nomi valutati è quello di Sancho.

L’esterno inglese cambierà squadra nel prossimo calciomercato. Il Chelsea non pensa di riscattarlo e lo United di tenerlo. Tutte cose che potrebbero consentire alla Juventus di prendere Sancho come erede di Yildiz magari anche con uno scambio visto che entrambe le squadre sono sul turco.

Calciomercato Juve: Sancho al posto di Yildiz?

Il nome di Sancho è stato accostato con insistenza alla Juventus in passato e il suo arrivo potrebbe diventare realtà in caso di addio di Yildiz nel prossimo calciomercato.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La Juventus pensa a chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi si faranno i ragionamenti su come muoversi sul calciomercato.