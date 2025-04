Nico Gonzalez-Kolo Muani, la Juve non stecca e batte il Monza: alta tensione nel finale

Grazie alle reti dei suoi attaccanti, i bianconeri regolano gli uomini di Nesta e conquistano tre punti molto importanti

Pur non impressionando in alcuni frangenti della partita, la Juventus fa comunque il suo, regolando il Monza con un rotondo 2-0. A decidere una contesa mai sostanzialmente incerta e viaggiata sin da subito sui binari bianconeri sono state le reti, entrambi nel primo tempo, di Nico Gonzalez e Randal Kolo Muani con l’attaccante francese ritornato al gol dopo tre mesi.

Pronti via e i padroni di casa prendono in mano le redini dell’incontro. Alla prima folata, la Juve passa. Dopo aver preso palla a ridosso della trequarti del Monza, Nico Gonzalez ha superato due uomini prima di scaricare una conclusione forte e precisa che non ha lasciato scampo a Turati. Il gol dell’argentino – che in campionato non segnava proprio dalla gara dell’U Power Stadium contro il Monza – stappa la partita. Gli ospiti reagiscono immediatamente e protestano per un contatto in area tra Dany Mota e Kelly: arbitro e VAR, però, decidono di non intervenire. Dopo essersi divorato due nitide occasioni, ad arrotondare il parziale è Kolo Muani che impreziosisce con il gol la progressione in campo aperto di Khephren Thuram.

Al tramonto del primo tempo da segnalare la sbracciata di Yildiz che costa l’espulsione all’attaccante turco della Juventus. Una vera e propria ingenuità alla quale i bianconeri, però, reagiscono in maniera coriacea non rischiando sostanzialmente nulla nella ripresa, eccezion fatta per un colpo di testa di Birindelli sul quale Di Gregorio è bravo a rispondere presente. La partita, però, si ‘incattivisce’ con il passare dei minuti: nell’ultimo quarto di gara non sono mancati proteste e scintille. L’inerzia dell’incontro comunque non cambia: la Juve anestetizza il ‘ritorno’ del Monza e riesce a portare a casa tre punti molto importanti.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli 71; Atalanta 64; Juventus* 62; Bologna e Roma* 60; Lazio e Fiorentina* 59; Milan 54*; Torino 43; Como 42*; Udinese 40; Genoa 39*; Verona 32; Parma 31; Cagliari 30; Lecce 26; Empoli* e Venezia* 25; Monza* 15.

*una partita in più