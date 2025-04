DIRETTA Serie A, Napoli-Torino 1-0 e Atalanta-Lecce 0-0: gol di McTominay! LIVE

Calciomercato.it vi offre le due partite della trentaquattresima giornata in tempo reale

Il Napoli ospita il Torino a Fuorigrotta nel posticipo domenicale valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica di 28 punti in favore dei campani che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

I partenopei di Antonio Conte, reduci dalle vittorie contro l’Empoli in casa e contro il Monza in trasferta, vanno a caccia del terza di fila. L’obiettivo è quello di conquistare il bottino pieno per proseguire l’avvincente duello scudetto con l’Inter. Ma i granata di Paolo Vanoli, che dovranno fare a meno di Gineitis appiedato dal giudice sportivo, sognano il colpaccio esterno per dare seguito al successo di mercoledì contro l’Udinese che ha permesso loro di prendersi la decima posizione in solitaria. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i partenopei si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da McTominay alla mezzora del primo tempo.

In contemporanea con la sfida dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli e Torino, si disputerà anche Atalanta-Lecce. Inizialmente prevista venerdì 25 aprile, la partita è stata rinviata per la tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra giallorossa, costretta a giocare nonostante avesse chiesto un rinvio ulteriore del match. Una decisione che porterà anche allo sciopero del tifo organizzato nerazzurro, per solidarietà con l’ambiente salentino. Tornando agli aspetti di campo, da segnalare l’assenza dei due bomber delle squadre: Retegui per infortunio e Krstovic per squalifica. Calciomercato.it vi offre le due partite live e in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Lecce e Napoli-Torino

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret, Kaba; Pierotti, Rebic, Karlsson. All. Giampaolo

ARBITRO: Federico La Penna di Roma

PROSSIMI IMPEGNI: Lecce-Napoli sabato 3 maggio ore 18; Monza-Atalanta domenica 4 maggio ore 15

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Biraghi; Pedersen, Linetty, Ricci; Masina; Casadei, Elmas; Adams. All. Vanoli

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

PROSSIMI IMPEGNI: Torino-Venezia venerdì 2 maggio ore 20:45; Lecce-Napoli sabato 3 maggio ore 18.

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli* 71; Atalanta* 64; Juventus 62; Bologna* e Roma 60; Lazio* e Fiorentina 59; Milan 54; Torino* 43; Como 42; Udinese* 40; Genoa 39; Verona* 32; Parma* 31; Cagliari* 30; Lecce* 26; Empoli e Venezia 25; Monza 15.

*una partita in meno