Il Milan piazza il colpo: sorpresa dal Manchester City

Dopo che si è concluso in pareggio la sfida con il Cagliari, si torna a pensare al mercato: nuova idea dalla Premier League

Il pareggio con il Cagliari smorza un po’ l’entusiasmo che l’arrivo di Conceicao e la vittoria in Supercoppa aveva creato.

Dopo l’1-1 contro i sardi, il Milan deve ora pensare al recupero contro Como di martedì pomeriggio, mentre Ibrahimovic e la dirigenza proverà a regalare qualche nuovo acquisto al tecnico portoghese. Rinforzi che potrebbero arrivare dalla Premier League dove non mancano i calciatori, anche di un certo livello, in lista di sbarco.

Di Rashford ha parlato anche Ibrahimovic, spiegando di conoscere bene le sue qualità e di ritenerlo in grado di poter giocare su tutto il fronte offensivo. Dichiarazioni che sanno di apertura, anche se la trattativa deve ovviamente essere poi definita in tutti gli aspetti. Ma in serata è spuntato anche un altro nome di peso: è quello di Kyle Walker, in uscita dal Manchester City come confermato dallo stesso Guardiola.

Escluso dai convocati per la sfida di Fa Cup (vinta 8-0 dai Citizens), il tecnico spagnolo ha motivato così la sua decisione sul difensore: “Walker vorrebbe trasferirsi in un’altra nazione dove poter giocare gli ultimi anni di carriera, per diversi motivi. Per questo, ho preferito far giocare altri giocatori che sono con la mente qui e non altrove”.

Calciomercato Milan, Guardiola saluta Walker: idea rossonera

Guardiola ha in pratica salutato il difensore, 34 anni e con un contratto con il Manchester City per un altro anno e mezzo. Non lo concluderà, stando a quanto affermato dallo stesso tecnico, ed ora c’è da capire quale sarà il suo futuro.

Tra le ipotesi c’è anche quella della Serie A con il giornalista dell’Equipe Loic Tanzi che parla di una possibilità per il Milan: tra le possibili destinazioni di Walker, infatti, quella rossonera sarebbe una delle più serie. Nonostante il progetto punti ad altri profili, con un occhio di riguardo a calciatori giovani e dall’ingaggio non eccessivamente elevato, il Milan starebbe valutando la possibilità di portare in Italia l’esperto difensore.