Telenovela Garnacho, Napoli bussa alla porta di Mourinho: anche Saint Maximin nel mirino | CM.IT

La trattativa per l’attaccante del Manchester United resta complicata e Amorim toglie il suo giocatore dal mercato: Manna cerca l’alternativa

Il tira e molla tra Napoli e Manchester United prosegue. E probabilmente arriverà fino al gong, o giù di lì, quando una delle due parti sarà stanca e dovrà alzare bandiera bianca. La negoziazione per l’acquisto del cartellino di Garnacho è praticamente ferma da giorni, con il club azzurro disposto a pagare circa 50 milioni di euro per l’argentino. I Red Devils chiedono di più.

Al momento, nonostante la necessità di vendere, il Manchester United non ha ceduto alla proposta di Aurelio De Laurentiis. Anzi, gli inglesi hanno anche trovato l’accordo con il Lecce per l’acquisto di Dorgu, altro ex obiettivo di Antonio Conte. Nel frattempo, Manna si guarda attorno. Qualche giorno fa su Calciomercato.it abbiamo svelato l’interesse e i contatti con l’agente di Werner, ma nella lista delle possibili alternative a Garnacho finisce anche un calciatore allenato da Mourinho: Allan Saint-Maximin.

Napoli, anche Saint-Maximin come post-Kvaratskhelia

Già in passato, il Napoli ha sondato la pista Saint-Maximin, ala francese, particolarmente veloce, ma non di certo prolifico. L’attaccante attualmente è di proprietà dell’Al Ahli, ma è stato girato in prestito l’estate scorsa al Fenerbahce di Mourinho.

Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, trovano conferme gli ultimi rumors sull’ex ala del Newcastle: il diesse del Napoli Giovanni Manna ha chiesto informazioni sul calciatore. L’affare non è facile. Il Fenerbahce deve dare l’ok al giocatore per “ritornare” al Al Ahli e di conseguenza esser girato agli azzurri. Serve dunque trovare un accordo con gli arabi, ma anche i turchi e Mourinho dovranno essere d’accordo nel privarsi del francese.

Resta chiaro che l’obiettivo principale sia Garnacho. Nelle ultime ore, però, l’allenatore del Manchester United è stato molto chiaro: “Alejandro sta migliorando e noi vogliamo continuare a migliorare assieme a Garnacho”. L’attaccante non ha giocato titolare nell’ultimo match della fase a campionato di Europa League, ma appena entrato è stato fondamentale nell’assist al suo compagno Mainoo, altro giocatore molto chiacchierato in ottica cessioni.

Il Napoli ha chiaramente fretta per consegnare ad Antonio Conte il sostituto di Kvaratskhelia. Ruben Amorim, invece, sembra contento e soddisfatto del suo talento, prodotto dell’Academy e non vorrebbe perderlo per il resto della stagione. Va aggiunto che Garnacho sarebbe ben disposto al trasferimento in Serie A.