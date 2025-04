Yildiz via per 80 milioni: tre mosse in entrata per la nuova Juventus

Dal futuro di Yildiz a quelli che potrebbero essere i prossimi colpi della Juventus. Le ultime sulle strategie del club bianconero

L’ultima vittoria della Juventus in casa contro il Monza è stata macchiata dal cartellino rosso rimediato da Kenan Yildiz proprio nelle battute finali del primo tempo.

Al netto dell’espulsione del fantasista turco, la truppa di Tudor ha comunque portato comodamente a casa una vittoria fondamentale per la corsa Champions che si deciderà solamente nelle prossime quattro giornate. Nelle prossime due partite, però, l’allenatore croato dovrà forzatamente fare a meno del talento di Yildiz per squalifica. Un gesto istintivo così raccontato dallo stesso Tudor in conferenza: “All’intervallo Yildiz non si voleva far vedere, è troppo un bravo ragazzo. È innamorato del calcio, è un puro e non era un gesto cattivo il suo. Gli farà da scuola sicuramente”.

Al netto del presente legato al campo e ad un momento poco felice, la proiezione va fatta anche sul futuro dello stesso Yildiz, che dall’Inghilterra continuano ad associare spesso all’interessamento del Chelsea. Proprio del destino del turco e delle prossime strategie di mercato della Juve abbiamo parlato nell’approfondimento odierno a ‘TiAmoCalciomercato’ sul nostro canale YouTube con Lorenzo Polimanti e Maurizio Russo.

Calciomercato Juventus, dal futuro di Yildiz ai prossimi colpi

Il Chelsea potrebbe mettere sul piatto 80 milioni di euro per Yildiz ed è lecito chiedersi cosa dovrebbe fare il club in questo caso, visto anche il rendimento complessivo del calciatore.

“Ci aspettavamo l’esplosione di Yildiz però oggi 80 milioni per ciò che ha dimostrato finora sono anche troppi. Sarebbe difficile dire di no anche se dipende anche dalla Champions o meno della Juve”, ha evidenziato Russo. In quel caso potrebbe servire un sacrificio e il turco è tra i calciatori con più mercato.

Ci sono tre modi in cui la Juve potrebbe investire questi potenziali 80 milioni: il primo è fare all-in su un solo calciatore con riferimento a Sandro Tonali. Nell’opzione due la Juve potrebbe prendere un centravanti da una cinquantina di milioni come Guirassy, o anche Retegui e un potenziale jolly di difesa.

L’ultima strada porterebbe a eventuali tre colpi per la Juventus prendendo sia un centrale come Kim, che un terzino come De Cuyper, oltre ad un attaccante con interessamento per Delap da provare a prendere con la clausola.