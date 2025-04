Juve-Monza, Tudor in conferenza: “Yildiz non voleva farsi vedere, potevamo gestirla solo così”

Igor Tudor in conferenza stampa si è detto molto soddisfatto della partita e ha già messo nel mirino la sfida col Bologna di Italiano: “Possiamo dimostrare di essere più forti”

È un Igor Tudor molto soddisfatto della prestazione della sua squadra quello che si è presentato in conferenza stampa. Il tecnico croato ha parlato dell’espulsione di Kenan Yildiz, di come è stata presa dalla squadra e della reazione del gruppo all’assalto del Monza.

Di seguito la conferenza stampa completa dell’allenatore della Juventus a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium.

MONZA – “Sono molto contento di entrambi i tempi, che sono stati molto diversi. Il secondo è stato di sofferenza, di saper stare nella sofferenza e non concedere gol. Questa cosa ci farà crescere perché è una nostra mancanza. Facciamo i complimenti ai ragazzi, perché quando si vincono queste gare non è scontato”

SCONFITTA COL PARMA -“Le critiche non le conosco perché non leggo niente. Contro il Parma abbiamo perso la partita in cui abbiamo concesso meno, noi siamo stati sottotono nel primo tempo e nel secondo abbiamo stra-dominato. Ci stava il pareggio”

BOLOGNA – “Contro il Bologna per me è una bellissima sfida ed è l’opportunità per far vedere che noi siamo più forti”

CALCOLI – “Quando sento parlare di calcoli, di punti e di numeri impazzisco. Non servono a niente, sono solo una perdita di energia”

YILDIZ – “All’intervallo Yildiz non si voleva far vedere, è troppo un bravo ragazzo. È innamorato del calcio, è un puro e non era un gesto cattivo il suo. Gli farà da scuola sicuramente”

KOLO MUANI – “Kolo Muani mi è piaciuto tanto, dal punto di vista umano mi piace tante perché è un ragazzo che ha capito il momento. C’è bisogno di tutti”

DOUGLAS LUIZ – “È molto motivato, si è messo a disposizione e lavora bene. Mi dispiace quando non posso dare spazio a tutti, a volte devo fare delle scelte. Lui viene da un anno dove ha giocato poco e c’è gente che sta facendo bene là. Mi dispiace che non ci sono tante gare, ma in questo momento devo fare le scelte a 100 senza fare regali a nessuno. Lui è un giocatore di valore”

GESTIONE – “Questo era l’unico modo in cui potevamo gestire il secondo tempo, perché la squadra è immatura. Non potevamo fare in altro modo”

Nico Gonzalez in conferenza: “Abbiamo buttato fuori tutto, denti e co****ni, così si vince”

MONZA – “Stavamo facendo una bellissima partita, poi con l’uomo in meno è stato più difficile. Era importantissimo vincere, mancano 4 partite ed era fondamentale.Nel secondo tempo abbiamo buttato tutto fuori, denti e coglioni. Così si vincono le partite. Il mister è già pronto per la partita col Bologna e anche noi, mancano 4 finali”

TUDOR – “Il mister lavora sempre sulla testa, non molla mai, è bravissimo”

YILDIZ – “Abbiamo parlato con Yildiz all’intervallo, ha chiesto scusa a tutto il gruppo”

BOLOGNA – “Conosco bene Italiano, contro il Bologna vincerà chi ha più voglia”

NUOVA POSIZIONE – “Come mi trovo in questa posizione? Benissimo, perché cerco sempre di trovare lo spazio e il buco in mezzo. Posso sbagliare, però mi sento comodo”