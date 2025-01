Sorteggio playoff Europa League: c’è il Porto per la Roma! Rischio derby e Mourinho per Ranieri

Ecco gli avversari dei playoff dei giallorossi, che potrebbero poi beccare i biancocelesti agli ottavi di finale, per un derby scoppiettante

La Roma scopre il suo avversario dei playoff di Europa League e becca i lusitani del Porto. La formazione di Claudio Ranieri affronterà la squadra che la Lazio ha battuto 2-1 alla quarta giornata della fase a campionato.

I giallorossi hanno chiuso la prima fase dell’Europa League al 15esimo posto, con la vittoria casalinga contro l’Eintracht Francoforte. I biancocelesti di mister Barone, invece, hanno chiuso in testa alla classifica con 19 punti e dovranno attendere prima di scoprire i prossimi avversari degli ottavi di finale. Prossimo sorteggio il 21 febbraio.

I playoff di Europa League, come quelli di Champions, si disputano con sfide di andata e ritorno: la gara di andata è fissata a giovedì 13 febbraio, il ritorno è programmato il 20 febbraio. Il giorno dopo si stilerà a Nyon il tabellone con le migliori 16 della competizione.

Come funziona il sorteggio dei playoff di Europa League

Road to Bilbao. Il percorso verso la finale al San Mames continua con incontri di andata e ritorno. Il sorteggio per i playoff è organizzato in due gruppi, da una parte le Teste di Serie e altre otto Non-Teste di Serie: la 9a e la 10a classificata incontreranno una tra la 23a e la 24a. Ossia le ultime due che hanno avuto accesso agli spareggi, nonché non-teste di serie. La Roma è una testa di serie poiché ha chiuso la fase a campionato al 15esimo posto in classifica.

Teste di Serie

9. Bodø/Glimt (NOR)

10. Anderlecht (BEL)

11. FCSB (ROM)

12. Ajax (OLA)

13. Real Sociedad (SPA)

14. Galatasaray (TUR)

15. Roma (ITA)

16. Viktoria Plzeň (CZE)

Non-Teste di Serie

17. Ferencváros (UNG)

18. Porto (POR)

19. AZ Alkmaar (OLA)

20. Midtjylland (DAN)

21. Union SG (BEL)

22. PAOK (GRE)

23. Twente (OLA)

24. Fenerbahçe (TUR)

13:30 Chi pescherà la Lazio La Lazio (1°) di Baroni deve attendere l’esito dei match degli spareggi e il prossimo sorteggio in programma a Nyon il 21 febbraio. Ad ogni modo, l’avversario dei biancocelesti sarà uno dei vincitori delle sfide tra Porto-Roma e Ferencvaros-Viktoria Plzen. Di conseguenza, l’Athletic Bilbao (2°) verrà sorteggiata con l’altro vincitore del turno degli spareggi.

13:27 ECCO TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAYOFF DI EL Ecco di seguito tutti gli accoppiamenti. Le gare di andata si disputeranno il 13 febbraio, mentre il ritorno il 20 febbraio. Ferncvaros-Viktoria Plzen

Twente-Bodo Glimt

Union SG-Ajax

AZ Alkmaar-Galatasaray

Porto-Roma

Fenerbahce-Anderlecht

PAOK-Steaua Bucarest

Midtjylland-Real Sociedad

13:24 Fenerbahce-Anderlecht Il Fenerbahce di Mourinho incontrerà ai playoff l’Anderlecht. Lo Special One è posizionato nella stessa parte destra del percorso della Roma. Quindi, incrocio possibile più avanti nel torneo.

13:23 AZ-Galatasaray Interessante il confronto tra l’AZ e il Galatasaray di Osimhen e Mertens.

13:18 Porto-Roma e Ferencvaros-Viktoria Plzen La Roma becca il Porto! Il Ferencvaros pesca il Viktoria Plzen. La formazione giallorossa si posiziona nella parte destra del tabellone. La sfida di andata si disputerà il 13 febbraio all’Estadio do Dragao; il ritorno all’Olimpico una settimana dopo.

13:17 TWENTE PRIMA SORTEGGIATA La formazione olandese si posizione nella parte sinistra del tabellone. Il Fenerbahce di Mourinho, invece, si posizione in quella di destra.

13:08 Aduriz tra gli ospiti del sorteggio L’ex attaccante dell’Athletic Bilbao è ambasciatore della finale di Europa League 2025 che si disputerà proprio nel suo vecchio stadio, al San Mames. Aduriz prenderà parte ai sorteggi pescando le squadre dalle urne.