Juventus, preso il nuovo Kimmich: arriva dalla Germania

La Juventus non vede l’ora di essere protagonista sul fronte calciomercato. Spunta l’affare a sorpresa dalla Germania: può arrivare subito il nuovo Kimmich

Una nuova soluzione in vista della prossima stagione: può arrivare subito il nuovo Kimmich. Ecco la svolta decisiva come annunciato pochi minuti fa: l’affare che non t’aspetti proveniente dalla Germania.

La dirigenza bianconera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della Juventus. Un nuovo intreccio a centrocampo per continuare a sognare in grande: arriva subito dalla Germania, ecco la svolta decisiva. Un momento decisivo per rinforzare la rosa del futuro: in estate arriverà una nuova rivoluzione con il ds Cristiano Giuntoli sempre al lavoro per ambire a grandi palcoscenici. La Juventus non vede l’ora di mettere a segno un’operazione interessante sotto ogni punto di vista: conosciamo tutti i dettagli in ottica futura.

Calciomercato Juve, la mossa a sorpresa a centrocampo: arriva subito

Una nuova svolta in casa bianconera per conoscere così il prossimo colpo di mercato. Una voglia immensa di anticipare la folta concorrenza in vista della prossima stagione: ecco la soluzione immediata in casa Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus potrebbe chiudere subito per il nuovo affare dalla Germania. Farebbe lo stesso percorso di Yildiz partendo dalla Next Gen: Schmitz del St.Pauli è considerato in patria il nuovo Kimmich. In questa stagione non è arrivato ancora il debutto in Bundesliga, ma il classe 2007 è pronto per il definitivo salto di qualità.

Un profilo davvero interessante per rinforzare così la formazione bianconera che milita in Serie C. Un nuovo spunto per mettere a segno l’ennesimo colpo dalla Germania: Schmitz rappresenta il futuro del calcio internazionale e così la Juventus ha intenzione di anticipare le altre big d’Europa.

La dirigenza bianconera è sempre molto attenta ad ogni singolo dettaglio. La Juventus vorrebbe così investire tanto sui giovani talenti in circolazione: spunta l’affare con il St.Pauli per una nuova svolta a centrocampo. Un nuovo colpo per il giovane classe 2007 che vorrebbe subito anche esordire in Bundesliga.

Schmitz si è messo in mostra con le formazioni giovanili della squadra tedesca attirando i forti interessamenti delle big d’Europa. La Juventus è al momento in pole come annunciato dall’edizione odierna di Tuttosport: ormai ci siamo per conoscere il suo nuovo percorso in Serie A. Ecco la nuova decisione in ottica futura in casa bianconera.