Udinese, scout in Germania: rinforzo sulla fascia per Runjaic | ESCLUSIVO

Nome nuovo per quanto riguarda il mercato dei bianconeri. Sul taccuino dei friulani c’è il giovane Igboanugo del Werder Brema

Dopo aver raggiunto la salvezza a quota 40 punti, l’Udinese si è un po’ rilassata. Da quel momento la squadra di Kosta Runjaic ha inanellato quattro sconfitte di fila, ma a Pasquetta ci sarà lo scontro diretto contro il Torino per il decimo posto in classifica.

Se l’obiettivo in campo di Thauvin e compagni è quello di finire il campionato nel miglior modo possibile, la dirigenza friulana è già proiettata sui colpi in uscita e in entrata della prossima stagione. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it in Germania, gli scout dell’Udinese stanno monitorando le prestazioni di David Igboanugo. Si tratta di un terzino sinistro tedesco di chiari origini nigeriane classe 2004 che milita attualmente nella squadra riserve del Werder Brema. Considerato in patria uno dei migliori talenti della sua generazione, all’occorrenza può giocare anche come difensore centrale o esterno a tutta fascia. Vedremo se i bianconeri riusciranno a portarlo in Serie A.