La Juventus ha chiuso un altro colpo: programmate le visite mediche

La società bianconera ha trovato l’intesa per il difensore centrale: affare in prestito con obbligo di riscatto

Alla fine la Juventus ha trovato anche il secondo difensore centrale. È fatta per il trasferimento di Llyod Kelly in bianconero: trovato l’accordo verbale con il Newcastle per il prestito con obbligo di riscatto. Affare da circa 18 milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita.

Il calciatore volerà presto a Torino per sostenere le visite mediche e successivamente alla firma del contratto si metterà a disposizione di Thiago Motta. Giuntoli è attualmente a cena con gli agenti per definire tutti i dettagli della trattativa e programmare l’arrivo in Italia per le visite mediche che ci saranno lunedì, considerato che domani la squadra scenderà in campo contro l’Empoli.

L’affare con il club inglese è dunque impostato con la Juventus che ha riaccelerato dopo l’infortunio di Kalulu con la necessità di andare a compensare numericamente l’assenza del difensore francese che si è aggiunta a quelle ormai datate di Bremer e Cabal. Dopo Alberto Costa e Renato Veiga, è vicino il terzo acquisto per la retroguardia, l’affare che chiuderebbe in maniera definitiva il mercato in entrata della Juventus.

Juventus, ecco Kelly: i numeri dell’inglese

Lloyd Kelly arriverà in bianconero a metà di una stagione che non lo ha visto protagonista con il Newcastle. Titolare nelle prime uscite stagionali (soprattutto da terzino sinistro), il centrale inglese ha fatto un passo indietro nelle gerarchie dei Magpies.

Da dicembre ad oggi in Premier League ha collezionato soltanto due presenze per un totale di appena quattro minuti in campo. Ora può arrivare alla Juventus dove troverà un reparto arretrato in pieno stravolgimento: la sua esperienza può tornare utile a Thiago Motta che con lui, almeno numericamente, sistema la retroguardia e può uscire dall’emergenza.