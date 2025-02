Milan e Atalanta sulla strada della Juve: si complica l’affare low cost

La Juventus sempre a caccia del difensore: le altre big di Serie A mettono i bastoni tra le ruote al Dt bianconero Giuntoli

Brusca frenata per Danso per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ continua la ricerca per il nuovo difensore da consegnare a Thiago Motta, dopo l’arrivo la scorsa settimana del jolly Renato Veiga.

Per Danso non c’è il via libera da parte del Lens al prestito con diritto di riscatto: il club francese vuole almeno l’obbligo, forte delle offerte a titolo definitivo superiori ai 25 milioni di euro da parte di Rennes e Aston Villa. Il Dt Giuntoli nelle prossime ore proverà a fare un nuovo tentativo, ma intanto sposta il mirino sugli altri obiettivi nella lista bianconera. Domani pomeriggio ad esempio, nel lunch match contro l’Empoli, l’attenzione all’Allianz Stadium sarà tutta per Seba Goglichidze.

Calciomercato Juventus, si complica anche Goglichidze: c’è la concorrenza di Milan e Atalanta

Il giovane georgiano è da tempo nei radar della dirigenza della Juve e sarà l’osservato speciale nella sfida di campionato contro i toscani.

Goglichidze, insieme a Kristensen e Coppola, rappresenta l’opzione low cost per la ‘Vecchia Signora’ se Giuntoli non riuscisse a tornare sotto neanche per Kelly e Todibo, che restano sempre sullo sfondo in questa parte finale del mercato. Il difensore dell’Empoli classe 2004 ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro e rappresenterebbe anche un affare in prospettiva per la Juve. Occhio però alla concorrenza delle altre big e non solo del Milan.

I rossoneri hanno messo nel mirino Goglichidze con la possibile partenza di Tomori e sul georgiano inoltre c’è anche il pressing dell’Atalanta, che per il resto della stagione dovrà fare a meno molto probabilmente di Scalvini.