Juventus, venerdì di passione per Danso: bianconeri in attesa del via libera

Grande attenzione in casa Juventus per l’evolversi della vicenda Danso: i bianconeri puntano forte sull’austriaco come ultimo innesto

Un venerdì decisamente particolare e tutto da vivere, per la Juventus, con diversi fronti di interesse. A mezzogiorno, i bianconeri scopriranno il loro destino in Champions League, con il 50% di possibilità di doversi affidare a uno spareggio con il Milan per accedere agli ottavi di finale. E anche con il 50% di possibilità di un successivo incrocio con l’Inter al turno seguente. E mentre la squadra prepara un match fondamentale in campionato con l’Empoli, c’è anche da lavorare sul calciomercato, dove il lavoro di Giuntoli non è ancora finito, anzi.

Il dirigente bianconero era convinto di aver fatto quanto doveva con gli acquisti dei giorni scorsi, ma i piani sono cambiati improvvisamente. Necessario un altro innesto in difesa dopo lo stop di Kalulu e dunque ritorno praticamente immediato sul mercato delle trattative, per andare a caccia di un altro difensore, riproponendo ancora una volta il tormentone delle ultime settimane. Il nome caldo, come sappiamo, è quello di Kevin Danso, difensore austriaco tornato nell’orbita del nostro campionato, dopo le particolari vicende estive, in cui era a un passo dalla Roma, ma tornò indietro dopo le visite mediche.

Si tratta di un calciatore che sta avendo un buon rendimento e che si è fatto notare in positivo anche ai recenti Europei. Un profilo che per caratteristiche fisiche e tecniche fa certamente al caso della Juventus, che ha mosso nella giornata di ieri importanti passi in avanti, ma non decisivi.

Juventus, per Danso è gioco a quattro: gli scenari odierni

Juventus in pole per Danso con una apertura da parte del Lens, questo è ciò che riportavamo ieri sulle pagine di Calciomercato.it, ma il via libera definitivo non è ancora arrivato e la partita è ancora aperta a diverse soluzioni.

La Juventus vorrebbe Danso solo in prestito con diritto di riscatto, il Lens non ha ancora preso una decisione definitiva. Bianconeri che sembrano davanti, ma il Rennes insiste per l’acquisto a titolo definitivo e nel frattempo si registra anche l’interessamento dell’Aston Villa. Nelle prossime ore, si potranno avere aggiornamenti forse decisivi, per un affare che la Juventus vorrebbe chiudere quanto prima, per dare a Thiago Motta un difensore in una nuova situazione di emergenza in retroguardia.