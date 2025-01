Emergenza difesa, Giuntoli corre ai ripari: ecco l’ultimo colpo

Giuntoli può intervenire ancora in difesa e punta ad una vecchia conoscenza della Serie A: c’è l’apertura per l’ultimo colpo

“Il nostro mercato è finito”: così Cristiano Giuntoli nel pre-gara di Juventus-Benfica metteva la parola fine al calciomercato bianconero. Peccato però che il campo abbia detto altro con l’infortunio di Kalulu, 3-4 settimane di stop, che fa ripiombare Thiago Motta nell’emergenza totale in difesa.

L’assenza dell’ex Milan spinge Giuntoli ad attivarsi alla ricerca di quel secondo difensore che da tempo si attendono a Torino dopo gli infortuni di Cabal e Bremer e l’addio di Danilo. Alberto Costa e Renato Veiga non bastano più ed allora ecco riattivare una pista mai del tutto abbandonata. È quella che porta a Kevin Danso, 26 anni, difensore austriaco del Lens. In estate era tutto fatto per il passaggio alla Roma, ma problemi emersi durante le visite mediche (ora risolti) fecero saltare l’operazione. Ora la Juventus ci starebbe provando e avrebbe ottenuto l’apertura da parte del club francese, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza del Rennes.

Juventus, Danso ad una condizione

La Juventus sarebbe comunque in pole per Danso, anche perché il Rennes avrebbe l’alternativa pronta: da tempo i francesi sono in trattativa per Brassier che dovrebbe risolvere il suo prestito con il Marsiglia, tornare al Brest per essere ceduto poi al Rennes.

Un’operazione che consentirebbe ai bianconeri di avere la strada spianata per il difensore austriaco. Serve ora il via libera definitivo del Lens con la Juventus che vuole chiudere l’operazione soltanto in prestito. Il 26enne in questa stagione ha disputato 12 partite in Ligue 1, quattordici in totale, ma non è stato convocato nell’ultima gara di campionato.

Il segnale che qualcosa potrebbe davvero succedere. La volontà della Juventus è chiudere per il difensore il prima possibile, in modo da metterlo a disposizione di Thiago Motta che al momento ha gli uomini contati in difesa e in Champions ha dovuto schierare Locatelli fuori ruolo.