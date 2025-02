Milan-Inter, Conceicao non ci sta: “Lette tante bugie. La verità su Tomori e Gimenez”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico portoghese dei rossoneri alla vigilia della sfida contro i nerazzurri

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. Domani i rossoneri giocheranno il terzo derby della stagione contro l’Inter. Un derby preparato in un clima surreale, dove il calciomercato ha disturbato non poco il lavoro del tecnico portoghese e dei suoi giocatori.

Il Milan, dunque, non ci arriva proprio in uno stato di forma psico-fisico migliore, anche per via del ko di Zagabria: “Non può esserci una squadra favorita in una partita del genere – afferma subito Conceicao in conferenza -. Ogni partita fa storia a se. Se non ci fosse stato mercato sarebbe stato meglio, ma noi dobbiamo pensare al nostro lavoro. Non si può andare più giù del primo tempo di Zagabria”.

“L’Inter è una squadra che non è cambiata molto negli anni – prosegue il mister -. I giocatori di Inzaghi si conoscono bene tra di loro, noi dobbiamo capire cosa fare per contrastarli e mettere in evidenza le loro debolezze, che anche loro, come ogni squadra, hanno. Inzaghi dice che ha perso il derby perché il primo gol era irregolare? E’ la sua opinione, la mia è un’altra e non è importante conoscerla. Un ipotetico fallo a centrocampo… avrà le sue ragioni Simone. Anche delle volte ho discusso con gli arbitri, ma non si può sintetizzare la partita con quell’episodio, non sarebbe giusto”.

Poi si entra nel dettaglio del momento complicato del Milan, per via delle tante voci legate al calciomercato e al ko contro la Dinamo Zagabria: “Un mese di mercato è troppo. Non è stato positivo a livello emozionale per molti calciatori. Mi da fastidio leggere tante bugie, che aggiungono altre difficoltà. Sono bugie che fanno male. Non è facile gestire un gruppo con tutte queste notizie. Mi ritrovo a gestire cose che non mi appartengono. E’ un periodo delicato. Quali sono le bugie? Non sono queste le cose importanti, la cosa importante è parlare di Inzaghi e della sua squadra. Il lavoro è stato fatto su quello”.

La conferenza di Conceicao alla vigilia del derby

Si parla poi nello specifico dei singoli, partendo da Tomori, che può andare al Tottenham: “Conto su di lui, se deve giocare giocherà. In Portogallo giocatori in scadenza di contratto li ho fatti giocare, come Taremi. Se vanno via due-tre non si può parlare di rivoluzione, ma non è il momento di parlare di calciomercato. Lo faremo quando finirà”.

Per quanto riguarda la difesa, però, arrivano buone notizie dall’infermeria: “Walker sta bene ed è una soluzione. Thiaw oggi si è allenato in gruppo, anche Gabbia si è allenato in gruppo. Mercoledì è uscito non per l’errore ma per un problema al polpaccio. Sono a disposizione anche se non al top”.

Gimenez arriva, Morata va via: “Non posso parlare di lui perché non è ufficiale. Le piace? E’ un bel giocatore, non è una novità (sorride, ndr.). Alvaro? Ho parlato anche ieri con lui. Il mercato è come un matrimonio ci vuole la volontà dello sposo e della sposa, oltre che del prete. Non so se avete capito (ride, ndr.)”.

Momento Milan e di Conceicao- “Sono venuto qui perché credo nel Milan. Non è il miglior momento, è uno dei peggiori. Ma io ci credo, non sono andato dove avrei potuto guadagnare dieci volte tanto. Io vivo le partite con emozione, il mio carattere è così e non so se riuscirò a cambiare. Sono tranquillo in vista di domani, ma vivrò la partita in maniera passionale. E’ il mio carattere, non c’è alcun tipo di nervosismo”.