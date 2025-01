DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 4 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Tonfo della Juventus in Supercoppa: i bianconeri crollano nel secondo tempo e regalano il pass per la finalissima al ‘nuovo’ Milan di Conceicao. Adesso Giuntoli deve correre ai ripari: il Dt della ‘Vecchia Signora’ accelera per i colpi in difesa (Antonio Silva e Hancko restano in prima fila, strada in salita invece per Tomori) e aspetta segnali da Manchester su Zirkzee per rinforzare anche l’attacco. All’Inter intanto Frattesi reclama più spazio, ma il club campione d’Italia non è intenzionato a privarsene a metà stagione dopo il pressing della Roma. La capolista Napoli, attesa dalla trasferta a Firenze in campionato, blinda con il rinnovo Meret e sempre tra i pali finalizza lo scambio tra Scuffet e Caprile con il Cagliari.