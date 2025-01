Fazzini-Lazio, il giocatore ha una priorità: ecco le ultime sulla trattativa | CM.IT

Il club biancoceleste punta a chiudere la trattativa per il giovane centrocampista dell’Empoli dopo l’inserimento del Napoli

Jacopo Fazzini conserva ormai da giorni l’accordo con la Lazio. Il centrocampista classe 2003, escluso dalla lista dei convocati contro il Venezia, vuole tingersi di biancoceleste ed è in attesa di novità dalla sua società, che resta in contatto con il club di Lotito.

Nei giorni scorsi, come raccontato da Calciomercato.it, era stato raggiunto un accordo di massima tra le due società per la cessione del 21enne. Ma il problema legato all’indice di liquidità ha in qualche modo rallentato la trattativa, permettendo nel contempo al Napoli di inserirsi per prendere nuove informazioni. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per il futuro del mediano molto stimato da Baroni. E proprio la considerazione del tecnico toscano, storico estimatore del ragazzo, potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa.

Calciomercato Lazio, sprint per Fazzini: c’è da battere la concorrenza del Napoli

Fazzini è infatti alla ricerca di un progetto che possa renderlo subito protagonista e centrale. Sa quindi che alla Lazio troverebbe una fiducia totale mentre il Napoli, che ha avuto comunque più di un contatto con l’Empoli, non lo considera la primissima scelta.

Si tratta di una questione di feeling, certo, ma anche di priorità: e per Fazzini, oggi, la priorità è indossare la maglia della Lazio. Le cifre? L’ultima offerta della Lazio recita sempre 11 milioni, a fronte di un’offerta sui 15. La formula, invece, è confermata: prestito con obbligo di riscatto nel 2026.