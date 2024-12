Lazio, sprint per Fazzini e parti molto vicine: la situazione | CM.IT

I biancocelesti hanno accelerato per portare a Formello il centrocampista dell’Empoli che può essere il colpo del mercato di gennaio



La Lazio corre ai ripari. Gli infortuni in queste settimane stanno penalizzando e condizionando Marco Baroni, che a turno ha dovuto e deve tuttora fare a meno di giocatori come Romagnoli, Vecino, Pedro, Noslin, Dia, Lazzari, Tavares, Gigot, Gila e non solo. Con una rosa che ora ha qualche problemino, soprattutto in qualche reparto specifico come il centrocampo dove la coperta era già corta.

Inizialmente lo stesso presidente Lotito escludeva a priori un possibile intervento sul mercato, ma con il lungo infortunio di Vecino le carte sono irrimediabilmente cambiate, anche per il frequente utilizzo da parte del tecnico del 4-3-3. E allora via con il lavoro sul mercato e i possibili rinforzi in mezzo al campo, con gli occhi su Belayhane e Folorunsho, Casadei e Atangana, ma soprattutto Jacopo Fazzini. Il giocatore dell’Empoli è un vecchio pallino della Lazio, a Sarri piaceva molto e gli sarebbe piaciuto parecchio allenarlo. I biancocelesti da tempo sono in contatto con il club toscano per il classe 2003, in questi ultimi giorni la pista si è infiammata. Fazzini e l’Empoli sapevamo che a gennaio le porte erano aperte a una eventuale grande occasione (per entrambi), il Milan pure si era interessato così come la Fiorentina.

La Lazio ha accelerato, il prodotto del fantastico settore giovanile empolese darebbe dinamismo e qualità, è italiano e conosce il nostro calcio, è in continua crescita ed è un prospetto che nel gioco offensivo di Baroni può adattarsi in fretta. Il prezzo fissato qualche mese fa è di circa 13-14 milioni di euro, i biancocelesti sono balzati in pole avvicinandosi moltissimo all’Empoli. Va detto che l’accordo non è ancora chiuso, si sta lavorando anche sulla formula con Lotito che vorrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Anche a costo di alzare la cifra totale a 14-15 milioni. Di sicuro c’è che la Lazio ha piazzato lo scatto e ora le parti sono molto vicine.