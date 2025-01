Bijol-Inter, porte chiuse: affare rimandato

Nerazzurri a caccia di un colpo in difesa, ma si complica la pista che porta allo sloveno dell’Udinese, almeno per gennaio

Porte chiuse ad un addio a gennaio, ma per giugno i discorsi potrebbero essere diversi. Per tempi, necessità e tanti altri fattori.

L’Udinese però ha fatto capire che non lascerà partire Jaka Bijol, almeno in questa sessione di mercato. Lo ha confermato Gokhan Inler, direttore tecnico della società friulana, che ha confermato come il difensore sloveno non lascerà i bianconeri a gennaio. “Se Bijol rimarrà a gennaio? Certo” ha affermato Inler ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della sfida tra Verona e Udinese. Un messaggio chiaro, rivolto alle tante società interessate al classe 1999, in particolare all’Inter.

Inter: l’Udinese chiude ad un addio di Bijol, almeno a gennaio

Il club nerazzurro è infatti uno dei più interessati al difensore centrale sloveno. Bijol piace da tempo alla formazione meneghina, che però, almeno per questo mercato invernale, dovrà rassegnarsi visto quelle che sono le parole di Inler.

Discorso diverso però per quanto riguarda l’estate. Perché le condizioni di Acerbi preoccupano e non poco, mentre De Vrij ha il contratto in scadenza a fine stagione. Il club nerazzurro è intenzionato ad esercitare una clausola per un prolungamento annuale dell’olandese, ma l’obiettivo di Beppe Marotta e del resto della dirigenza è quello di ringiovanire il reparto. E per questo motivo sembra inevitabile un investimento al centro della difesa, se non nell’attuale sessione di mercato almeno in quello estivo. E Bijol resta uno dei nomi preferiti da regalare a Simone Inzaghi. Il giocatore si è molto bene ambientato in Serie A e conosce ormai alla perfezione il campionato italiano. Inoltre un suo inserimento in una difesa a tre non sarebbe un grosso problema, visto che l’Udinese ha sempre giocato con questo scacchiere difensivo, lo stesso dei nerazzurri.

Il contratto dello sloveno con i bianconeri scadrà nel 2027, ma l’Inter potrebbe giocarsi delle carte come possibili contropartite per poter abbassare le pretese friulane. I rapporti tra nerazzurri e Udinese sono molto buoni e tanti sono i giovani che il club milanese potrebbe provare a proporre come parziali contropartite. Vi abbiamo raccontato infatti come le richieste friulane siano piuttosto alte: si parte da 30 milioni di euro, ma i nerazzurri devono stare attenti alla concorrenza inglese.