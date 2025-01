Milan, concorrenza Premier e prezzo: il punto su Wesley | CM.IT

Il club rossonero cerca rinforzi sulle fasce difensive, le ultime sull’esterno brasiliano del Flamengo

Buona la prima per Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan. All’esordio sulla panchina rossonera dopo l’esonero di Paulo Fonseca, il tecnico portoghese ha eliminato la Juventus dalla Supercoppa italiana e lunedì prossimo giocherà la finale nel derby contro l’Inter. Nonostante il successo, per più di un’ora la squadra lombarda ha messo in mostra le lacune tecnico-tattiche evidenziate in questa prima parte di stagione.

Durante il calciomercato di gennaio appena iniziato, la dirigenza meneghina cercherà rinforzi in ogni settore del campo, ma una delle necessità più impellenti riguarda senza dubbio le fasce difensive. Sia a sinistra che a destra, la rosa ha bisogno di rinforzi, anche in previsione della prossima estate, quando scadranno i contratti di Davide Calabria e Alessandro Florenzi e con il futuro di Theo Hernandez tutto da scrivere.

Calciomercato Milan, Wesley costa tanto

Per quanto riguarda l’out destro, nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dei nuovi contatti per Oscar Mingueza, ma lo spagnolo ex Barcellona non è l’unico nome presente sul taccuino rossonero. Di recente, ad esempio, ‘Globo Esporte’ ha parlato di un’offerta da 20 milioni di euro per Wesley, terzino del Flamengo vicinissimo all’Atalanta la scorsa estate. Nonostante un accordo raggiunto tra i club, il brasiliano non sbarcò a Bergamo perché gli orobici si rifiutarono di attendere gli ottavi di finale di Coppa Libertadores prima di portarlo in Italia.

Pur confermando l’interesse milanista per il 21enne, le informazioni in possesso di Calciomercato.it escludono la presentazione di un’offerta ufficiale da parte dei rossoneri. L’unica proposta scritta arrivata di recente a Rio de Janeiro è stata quella da 15 milioni di euro dell’Aston Villa, prontamente rispedita al mittente. Forte di un contratto in scadenza il 31 dicembre del 2028 e della possibile concorrenza di Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United e Tottenham, il club carioca parte da una valutazione di 25-30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

La scorsa estate, i rubronegros rifiutarono anche un’offerta da 12 milioni del Bournemouth. L’idea della dirigenza brasiliana è quella di rinviare la cessione del giocatore alla prossima estate e di andare a disputare il Mondiale per Club con uno dei sui migliori calciatori ancora in rosa. In presenza di un’offerta irrinunciabile o della promessa di poter tenere il calciatore in prestito per altri sei mesi, lo scenario potrebbe cambiare drasticamente. Da segnalare, inoltre, che di fronte alla possibilità di un grande trasferimento in Europa, si sta scatenando qualche frizione tra le due agenzie che assistono la carriera del ragazzo.